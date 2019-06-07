Mugshots, June 7

BROCKINGTON, STEVEN ROMELL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TIPI, MICHAEL GARRETT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MACLEOD, NICHOLAS TYLER - DISORDERLY CONDUCT
BELLAMY, MICHAEL LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JASON, TERRY JAMAL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HENDERSON, MICHAEL ANTWAN - FUGITIVE
WATTERSON, CHELSEA LYNN - ACCESSORY BEFORE THE FACT TO A FELONY, GENERAL PROVISION
ROGERS, JERMAIL LACHELLE - SHOPLIFTING
WARD, GARRICK NICHOLAS - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
WARD, MARVIN KENT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MILLS, JORDAN MATTHEW - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FLOWE, DAVID MICHAEL - ASSAULT AND BATTERY
JOLLIE, HARTFORD MONROE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GREEN, JOSEPH WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LOVEDAY, JAMIE BETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
JACKSON, ALLEN MARQUES - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCENTIRE, TRACY DARRELL - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT WITH A MINOR 3RD degree, VICTIM UNDER 16 YEARS & ACTOR OVER 14)
LIVINGSTON, SHELETHA ANN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
HUGGINS, JEREMIAH QUANTRELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PFEFFERKORN, TROY BALAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, RESISTING ARREST
GARCIA, JESUS MARTIN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, AMOS RASHA - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MARLOWE, ROBERT WILSON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GEORGHIOU, PROCOPIS H’IRAKLI - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION
MORRIS, JOHN ALBERT - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
ORTAGUS, MARCUS WILLIAM - POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
ROCKWELL, BRANDON JAMES - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
MASON, ELAINE - BURGLARY 1ST DEGREE
TONEY, HAZEL GERELL MARQUISE - BURGLARY VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MOORE, SERGEY SERGEYEVICH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KNOWLIN, JARMELLA KAREECE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
CONNON, MICHELLE NANCY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, FUGITIVE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
CLARK, MONTIAGO BERNARD - Ordinance / Trespass
MILLER, DENNIS JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PUGH, ENOCH DANIEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PEAVY, RODNEY WAYNE - SOLICITATION
CLARK, ERIC LAMONT DESHAWN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BROWN, XAVIER KAYLAN - DISORDERLY CONDUCT
PUENTES GARCIA, HENRY HORACIO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
LOPEZ, JOSE - PEDESTRIAN DRUNK
GEILFUSS, CARL ANTHONY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PEREZ-MEJIA, AMILCAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOHNSON, JAMES LESTER - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
LEE, CHRISTOPHER JARRETT - SHOPLIFTING
KOHL, WILLIAM JUSTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILSON, CARI ASHLYN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HUDDLESTON, DYLAN JAYCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE