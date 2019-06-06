Mugshots, June 6

LEIGHTON, DEREK CRAIG - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
GALLOWAY, JASON MICHAEL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED
SMITH, JANET MARIE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
GRANT, JOSHUA ISAIAH - VIOLATION OF PROBATION
SCURRY, ALVIN MARCECUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING UNINSURED VEHICLE
TUCKER, JASON ADAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS)
LEDFORD, JERRY D - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, NO MOTORCYCLE ENDORSEMENT
WATSON, CHANEL ARLETTE - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
TURNER, REUBEN ALVIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KINARD, SHAWN FRANKLIN - DISORDERLY CONDUCT
HORRELL, DESTINY FAITH - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PRESTON, DONELL NMN - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
TURNICK, JOHN DAVID - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
SOBOLOF, MARA SUE - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
MANGUS, JEREMIAH MATTHEW - Ordinance / Trespass
FRAZIER, EDWARD JONATHAN - DISORDERLY CONDUCT
PATEL, RAKESH - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
HOLLAND, NICOLE DARLENE DAMENICA - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
BALDOCK, CYNTHIA LEE - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
WAKEFIELD, KEVIN DEAN - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
KISTLER, RUSSELL PAUL - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
TAYLOR, CHAD ANTHONY - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
PFEIFER, JAMES BRYAN - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
WALDO, PHYLISS JANNET - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
ROGOWSKI, JOHN ALLEN - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
WYRICK, PATRICK MCKINLEY - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
STONE, REBECCA LYNN - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
LOVELACE, DUSTIN RAY - DRUGS-CONSPIRACY AND ATTEMPT
PALMITER, SARAH ELIZABETH - ATTEMPTING TO POSSESS DRUGS
GALEAS FLORES, MARVIN ALEXIS - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUGHES, ROGER KING - SHOPLIFTING UNDER $2,000
RHEMS, JUSTIN MITCHELL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MONTGOMERY, JAMES HARRISON - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
DAVIS, LAFON HENSLEY - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SALGADO, MARIO MARTINEZ - FRAUD. ALTERA. OF REGISTRA., LICENS. DOC. OTHER THAN REGIS. CARD/LICENSE PLATE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, UNINSURED VEHICLE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE
PRINGLE, KENDRICK DERRELL - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), RESISTING ARREST
HOLT, JASON ELMER - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DENNIS, MOSES OTIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ORTIZ, TRAVIS JAVON - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
DURHAM, AUTUMN LEA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COAXUM, DARRELL LAMAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
BARNES, MICHAEL ANDRE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
MCCRAY, VALARIE LYNN - FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
ROBERTS, MICHAEL DOCK - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
BAYER, JEFFREY THOMAS - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
SMITH, MONTE SHAQUILLE - SHOPLIFTING
SOUCIE, JAROD SCOTT - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MCLEAN, JESSICA BRITTANY - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
CHESLEY, VIRGINIA LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HILL, KYLEE LYNETTE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DUNCAN, JAMES RAYMOND - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
THOMAS, QUADRIC METHKWON - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
PRECIL, DEVIO RAYMOND - Ordinance / Disobeying a Police Officer
VISOCKIS, MARK WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RANDOLPH, ASHA - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.