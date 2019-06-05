Mugshots, June 5

WILLIS, FLOYD THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION
NOBLES, BRUCE WILLIAM - VIOLATION OF PROBATION
JOHNSON, BOBBY LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KOWALSKI, ROBERT STANISLA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOZADA, MIGUEL ANGEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BREDER, DENNIS DEWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HART, TONY GRIER - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
WALTERS, SHEILA RENEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GREER, HAROLD WAYNE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
GRANT, TREVOIR LABRE - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
SHEPHERD, MICHAEL DWAYNE - Ordinance / Shoplifting
MILLER, ANGELO JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUCKS, ANTHONY WAYNE - SIMPLE ASSAULT NO BATTERY)
SOUCIE, JAROD SCOTT - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DAVIS, CORNELUIS MAGNUS - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
GARRISON, ROBERT HAGAN - CONTEMPT OF COURT
NEAL, ALICIA KATE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
WEICKSEL, RURIK ALEXANDER - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
EVANS, CHRISTOPHER TODD - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
EASTWOOD, JUSTIN BRENT - OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS OR LETTERS UNDER $2,000
GRAHAM, LOUVENIA STANLEY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
RAY, BERNARD JUNIOR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
MUNIZ, MICHAEL STEPHEN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GREENE, TONISHA RASHEDIA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
BAXTER, KELVIN LAMONT - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JEFFORDS, GEORGE ALLEN - REVOCATION OF PROBATION
REGISTER, JOSEPH DENNIS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ANDERSON, CAYTIE JACQULINE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
GIBSON, JOSHUA JAY - STALKING
MURRELL, CHARLIE WENDELL - LARCENY UNDER $2,000
POWELL, WENDY CORUM - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BLAIR, MELISSA SUE ELLEN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ALSTON, JERMAINE NMN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
KOUTS, HENRY ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MOORE, DVON ISAIAH - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BIANCO, JOHN JOSEPH - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
MULLIN, RYAN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD