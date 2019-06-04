Mugshots, June 4

RUST, SUMMER ALFRED - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
REMBE, ABIGAIL ELIZABETH - BURGLARY 2ND DEGREE
ARNOLD, ANTHONY RASHAD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MARTIN, BOBBY JOE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KALTSUNIS, NICK ANGELO - TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT
RECOR, JEREMIAH MICHAEL - VIOLATION OF PROBATION
DONALDSON, JOSHUA SLADE - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles.
EHRET, BENJAMIN JAMES - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
HOLMES, GUY DESEAN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, VIOLATION OF PROBATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BURROUGHS, CHAD MORGAN - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GEATHERS, CEDRIC CLARNARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SMITH, SHAMIAR DESHAWN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
DREADEN, LINDA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REYNOLDS, CARRILEE BRICE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, FAILURE TO APPEAR
SHERMAN, MALIK LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GORE, KEVIN CORDELL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
FINCANNON, TANYA DELORIS - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CARTRETTE, DEREK RAY - RECKLESS DRIVING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GOFF, JIMMY OSCAR - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRADSHAW, MIRANDA ALICIA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CHAVES, RONALD OSCAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PEDRICK, JAMES DAWAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MCCREA, NICHOLE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, FALSE INFORMATION TO POLICE
JOHNSON, KIMBERLY DENISE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CARR, LORENZO - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PRIVATTE, BRANDON CHRISTOPHER - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Assault; Assault and Battery
BROMELL, QUASHAUN CLIFFTON - ESCAPE COMMON LAW), VIOLATION/WILLFUL VIOLATION OF TERM OR CONDITION OF ELECTRONIC MONITORING
CHRISTOPHER, LARRY DON - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JACOBS, CINDY NICOLE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
CAIN, ASHLEY LYNN - TOO FAST FOR CONDITIONS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
CARLOUGH, HEATHER LYNN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
JACKSON, AQUIA LORENZA - ATTEMPTED MURDER, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
HOLLADAY, JESSICA L - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, JERRY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
BRITT, VICTORIA AMBER - FALSE REPORT OF STOLEN VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA