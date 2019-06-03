Mugshots, June 3

RUSSELL, JASON EVERETT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BAISI, JOSPEH MARK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MITCHELL, JERMIAH - DISORDERLY CONDUCT, PUBLIC DRUNKENNESS, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
BARNES, TAJA MARIE - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
STATE, QUINSTON EUGENE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
SIMERSON, AMY ELAINE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
STAGGS, CHRISTOPHER MICHAEL - FUGITIVE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
SPURLOCK, JOSHUA ALLEN - DEFRAUDING HOTEL, INN, BOARDING HOUSE OR RESTAURANT
BRITNER, NOAH PRINCE - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
ABERNATHY, MICHAEL KEITH - POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
BRYAN, WESLEY SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOOD, THOMAS KYLE - DISORDERLY CONDUCT
KASTLE, KEVIN EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
SMITH, SABRINA DANIELLE - Ordinance / Trespass, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
GREEN, TONY LEROY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WARD, DAVID DAVELL - POSSESSION MARIJUANA, 2ND & SUBSEQ.LESS THAN ONE OZ)
WADE, TIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SHOPLIFTING UNDER $2,000
HODGE, CHRISTOPHER LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SMITH, JAMES EDMOND - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LAPIER, BRANDON WAYNE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MANGUM, CHARLES BENJAMIN - SHOPLIFTING
CHESTNUT, NYQUAN ZYQUEZ - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
NEWMAN, JOSEPH CHAD - RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, USE OF MUNICIPAL WATER SYSTEM IN UNAUTHORIZED MANNER, DRIVING UNDER SUSPENSION
ADKINS, ROBIN LEANNE - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
JORDAN, HERMAN DARIUS - TRESPASSING
SLATER, DEBIYON JAGUAY - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
POSTON, ALICEIN LEIGH - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
CLARK, AARON THOMAS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WINTERMOTE, BRANDON LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCLELLAN, KAILEY VICTORIA - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Vehicles required to be registered and licensed.
CURTIN, BRIAN JOHN-MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT