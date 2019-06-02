Mugshots, June 2

COLE, JONATHAN MICHAEL - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HERRIOTT, ANDRE NEVON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RODRIGUEZ, CESAR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
CREEL, GLENN THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
CARTER, ANTONIO PIERRE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, FAIL TO GIVE PROPER SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
PATE, KODI GARRETT - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRIGMAN, DENNIS VINCENT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
VANN, SAMANTHA MARIE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
STAFFORD, LONDIN JERMAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TEMPLES, BENJAMIN WAYNE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
GARCIA-OLIVARES, JUAN CARLOS - FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DEATH RESULTS, NO DRIVERS LICENSE
GAITHER, TIQUAN QUESHAWN - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME, MALICIOUS DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY,3RD OR SUBSEQ. PROPERTY CRIME
ROWELL, GEORGE HERMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
LEGETTE, KAMERON JUSTIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed., OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., NO DL IN POSSESSION, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
SANDERS, HENRY SCOTT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMART, RYAN SEEVER - SHOPLIFTING UNDER $2,000, MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
WILSON, DARLEN EKIZABETH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WARTH, TINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MYERS, PATRICK BENJAMIN - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, NO DL IN POSSESSION, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
BUTLER, JAMES EDWARD - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, Ordinance / Assault; Assault and Battery
COLLINS, DILLON KALEB - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
GOODWIN, TAMMY SUE - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HERNANDEZ, RICARDO ROMERO - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SMITH, SAMUEL WARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ETHERIDGE, DAVID CHARLES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHANNON, KEVIN DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BAKER, JOHNNY NEIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
WILLIAMS, DEON BRYCE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SIMPSON, KAMERON MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
PEDRO, ABEL ANTONIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SCOTTEN, MARY K - VIOLATION OF PROBATION
BURGESS, AYDAN THOMAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
VONSTEENBURGH, JEREMIAH WILLIAM - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
CASSADY, STEPHEN RANDOLPH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
MARTINEZ, PEDRO CHRISTOPHER - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
FALLON, MARTIN LOUIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TORCHI, MARC ANTHONY - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
ALESTRA, AMBER LEA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SCHUMACHER, JOSHUA D - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOODY, CHRISTINA MARIE - FUGITIVE
MCCLAIN, LONNIE HAKEEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WEST, SHAKERIA DELABIAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WRIGHT-KENNEDY, LEVI NATHAN - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
WILLIS, KENNETH JOMAL - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB., POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, RESISTING ARREST, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
GLOVER, DAVIS KENNITH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HICKS, BRIAN NICHOLAS - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS