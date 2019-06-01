Mugshots, June 1

ARD, DONALD WILLIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
STAGG, CHRISTOPHER W - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MOORE, ELIZABETH JANE - FAILURE TO APPEAR
GARCIA, VIRIDIANA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PENDERGRASS, CHARQUAVION DEMARIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MCKENZIE, PRENTICE NAPOLEON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LOWENBACH, JOHN MATTHEW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SUTTON, JAMILA NATESHA - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
HARBAUGH, EDWARD LESTER - PETIT LARCENY
WASHINGTON, WALTER T - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RIDEOUT, CURTIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LOWENBACH, JOHN MATTHEW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SUTTON, JAMILA NATESHA - UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP, UNLAWFUL USE OF THE TELEPHONE, FAILING TO HANG UP
HARBAUGH, EDWARD LESTER - PETIT LARCENY
WASHINGTON, WALTER T - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RIDEOUT, CURTIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BEVANDO, CHRISTOPHER J. - Ordinance / Loitering, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
BROMELL, LAQUANDIAN JARAFFUS - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
GROSS, STEPHANIE LYNN - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
HUNT, DAVION ALEXANDER - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
LONG, KRISTI MICHELLE - MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
MOSES, BRYANT LASHAUN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BUTLER, LAUREN INMAN - VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, VIO. DRUG DIST. LAW, NONCONTROLLED, IMITATION CONTROLLED SUBSTANCE, PROHIB ACT C, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
SKIPPER, RUSSELL MARK - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
LONG, JOSHUA BRUCE - Ordinance / Shoplifting
SHELLEY, ETHAN THOMAS - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, ATTEMPT/POSS L/T ONE GRAM OF ICE, CRANKOR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MCKENZIE, WALTER CRAIG - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GIVENS, SHANNON JOSEPH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KUNSELMAN, PATRICK PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PLAYER, TIMOTHY LEE - RESISTING ARREST, LITTERING, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
POLK, DYRAN JURRELLE - LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN), ASSAULT OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE AHAN), CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
SCHNAKENBERG, MICHAEL ALLEN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
TODD, ELIZABETH ANN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HUGGINS, DEWON TYQUIL - RESISTING ARREST, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
GANT, TONIO EUGENE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MILLER, KENNETH LEVERN - FUGITIVE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
MARTIN, CHAD EVERETT - VIOLATION OF DRUG DISTRIBUTION LAW/MAINTENANCE OF DRUG HOUSE
HESTER, HARVEY LEE - FUGITIVE
SINGLETON, DEVONTE TYQUAN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG
ALSTON, TIMMY NMN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JOHNSON, GAGE AUSTIN - DRUG PARAPHERNALIA, TRESPASSING AFTER NOTICE, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SHAW, JOANNE ANTOINE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
CHANDLER, AARON ONEAL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
WHITE, GERMAL ANTHONY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MARTIN, CAHY LYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
EMERSON, JOEL MICHAEL - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
FERRARO, ROB DAVIS - BAIL BONDSMEN AND RUNNERS CHAPTER VIOLATION
WILLIAMS, SHAHEEM DONEE - CONTEMPT OF COURT