Mugshots, May 31

MCWHORTER, LATASHA MONIQUE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
LINNEN, JERRAHD AKEEN - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE
UHLFELDER, AARON ROSS - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RIEMER, ELLEN FARNUM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALLISON, RANDELL SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PATTERSON, TYLER JAMES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
GEDDIS, DWAYNE LAMONT - DRIVING UNDER SUSPENSION, MISCELLANEOUS AND NON-DISCERNIBLE USE SPECIFIC OFFENSE WHENEVER POSSIBLE), Ordinance / Sleeping in Motor Vehicle, IMPROPER TURNING, DRIVING UNDER SUSPENSION, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
MOSS, JAMES ALBERT - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
CARSON, ALEX RYAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCSWEENEY, BETTY JO - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PATE, WILLIAM LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
COOPER, JASON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
RINK, VINCENT ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ROMERO-NIETO, LEONEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RANDOLF, JOSEPH THOMAS - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
KILBY, MCKENZIE PAGELYN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST
GROSS, STEPHANIE LYNN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
CARROLL, BRADEN THOMAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BUCOLO, JOHN CHRISTOPHER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROMELL, JUSTIN DEVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
PATEL, ANKIT - TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
LOWERY, DENZEL DA MARCUS - UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON
GRAHAM, MATTHEW ROCKY - MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
BENNETT, DANIEL RASHAWN - FAILURE TO APPEAR, VIOLATION OF PROBATION
JACKSON, KENNETH EARL - PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 3RD OR SUB., MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05)
MAYFIELD, BARBARA DANIELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CONYERS, JIM DEWAYNE - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
FLOYD, CECIL HAROLD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCCRAY, KAREN VERETTA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CLARK, MELISSA LEWIS - PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE), Possession, manufacture and trafficking of methamphetamine and cocaine base and other controlled substances; penalties.
COKER, BILLY BENJAMIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, ERIC M - PUBLIC DRUNKENNESS
GANT, TONIO EUGENE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)