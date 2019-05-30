Mugshots, May 30

HARRIS, JUSTIN OMARZIO - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING UNDER $2,000
CONLEY, JAMES RICHARD - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER, FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
FORD, JA’RULE NATHAN - ATTEMPTED MURDER, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
WILSON, XAVIANA CHALIAH TANASHA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MELTON, ROMAN LEE - LARCENY UNDER $2,000
WILLIAMS, ADAM WALKER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, CIERRA SHANEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GETHERS, CAZZIE JAMAL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
AMMONS, JOHN JACOB - LARCENY UNDER $2,000, LARCENY UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WHITE, ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MOORE, NAVONTREY THOMAS - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
HOLCOMB, PRESTON JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RIGGINS, LEJOHN MONTREALLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ARTEAGA, MANUEL JORDAN - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, ATTEMPTED MURDER, ATTEMPTED MURDER
THORPE, JUSTIN DAKOTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
MILFORD, LISA MAE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ROGOWSKI, JENIFER LYNN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
PRYOR, RONNIE E. - SHOPLIFTING
WILSON, TONY ANGELO - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, BURGLARY 1ST DEGREE
WILSON, JA’QUINTON KYRION - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
GORE, TIFFANY RENEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, EMERGENCY SCENE MANAGEMENT LAW, FAILURE TO PAY GENERAL SESSIONS FINE
MORTON, ANDREW RYAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
WILLIAMS, JAMES FRANKLIN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LONG, KEITH CECIL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MURPHY, KIMBERLY DAWN - DISORDERLY CONDUCT
JOHNSON, KESAN JALIL - ATTEMPTED MURDER, POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
MARTINEZ-SANCHEZ, MARIA ANTONIA - IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
SIMMONS, LATOYA CHARLENE - NO DRIVERS LICENSE
FISHER, JAMES YOKLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LYNCH, AUSTIN TAYLOR - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE
TYLER, RAYJON AMERE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DEAVERS, FLOWER SHAE - Ordinance / Trespass
RAMOS, JOSEPH DAVID - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
KWONG, ROSALEEN CAMP - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
ROWELL, GEORGE HERMAN - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
MCGEOWN, SHERYL ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANDERS, JAMES PHILLIP - FUGITIVE
BENNETT, LATILAH ANN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
MCDONALD, LAWRENCE KEVIN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BRUNSON, LASHEIKA - HARASSMENT, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HAINES, MARY COLLEEN - Ordinance / Destroying, etc, Property - Trees, Cutting of Limbs for Utility Wires Regulated
SCOTT, CHARLES AARON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BRUNSON, LYSHAYNA S - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, HARASSMENT IN THE FIRST DEGREE
HAYES, BRANDON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CLARK, ROBERT MATTHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION