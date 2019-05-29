Mugshots, May 29

RION, HERBERT - DISORDERLY CONDUCT
GILLESPIE, WILLIAM BRYAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILLIAMS, WALTER HENRY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
CASTANON-ROSALES, HAROLDO MARCO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PAYDEN, MYCHEAL EARL DESHUN - PEDESTRIAN DRUNK, Ordinance / Public Possession of Open Containers
DISANO, RONALD CARMINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
ALTMAN, JOHN JAMES ZACKARY - VIOLATION OF PROBATION
THOMPSON, RUSSELL DEAN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
HUDSON, JUSTIN LEE - FAILURE TO APPEAR
JOHNSON-PEASE, RANDALL WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
PATRICK, KENNETH WILLIAM - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MARTIN-SUGGS, LAUREN ELIZABETH - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR
MCANDREW, CHRISTOPHER JOHN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ZOLTS, MICHAEL A., JR. - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
GORUM, REBECCA JO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
PURSER, RALPH EUGENE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANTOS, SAUL ENRIQUE MUNGUIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
MCCANTS, WILLIAM BRIAN - TRESPASSING
WADE, TIM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TRUETT, WILLIAM EURE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STEFFES, ZACHARY JOHN - FUGITIVE
DOZIER, LEVERN JAMAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
GREEN, JAMIE LAMONT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
ABBOTT, DEBRA MERCER - Ordinance / Shoplifting, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MULLEN, ROBERT EMMETT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SEWARD, KIRONE - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE, DIST., SELL, PURCHASE, MANUF., CRACKCOCAINE, OR PWID, NEAR SCHOOL
MORGAN, DENARDO SINCERE - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
MINNIFIELD, TURKEESHA CASSANDRA - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE, FORGERY, NO DOLLAR AMOUNT INVOLVED
MUNGUIA-SANTOS, SAUL ENRIQUE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PEPTIS, JOSHUA NICKOLAS-HARDING - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION