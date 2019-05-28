Mugshots, May 28

GRIER, KENYETTA SADE - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
SQUIRES, JONATHAN KEITH - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
WATKINS, RONNIE DAVIS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., Ordinance / Loitering, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
WALLACE, SERENA GAILLARD - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
WRIGHT, JAMIESON TYRESE - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000, INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
HARRIS, KRISTY RYAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MCPHERSON, HOWARD RONALD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ANDERSON, TROY ANTHONY - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
DAVIS, DERICK - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
ROSS, DIANA - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
WHITTEN, CHRYSTAL LASHAWN - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
WAITES, JAMES ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCDANIELS, TAMMIE GENENE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, DOMINIQUE DENZON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HAGER, AMY NICOLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ALSTON, GREGORY ANTONIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ROWAN, JERRY LLOYD - DRINKING IN PUBLIC CONVEYANCE
JACKSON, JABARI R - UNIFORM TRAFFIC LAW CHAPTER, WHERE OTHER PENALTY NOT SPECIFIED, RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MASSEY, ANTHONY COOPER - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
LUCK, QAJENNINGS DARNELLDES - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 2ND OR SUB, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. IN SCH. I,II,III W.I.T.D. - 2ND OFFENSE, POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, Ordinance / Loitering
HADLEY, CIARRA RAE - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05), DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., OPERATING UNINSURED VEHICLE
GRIFFIN, JEMAINE LATREL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CASTLE, JUSTIN MARQUE - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
WHITE, SHAKIEL MARQUELL OMAR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BENDER, JOHNN WILLIAM - POSSESSION OF HEROIN, THIRD & SUBSEQ., FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
LONG, ANGELICA D - FAILURE TO OBEY SUMMONS, MAGISTRATE’S COURT, DRIVING UNDER SUSPENSION
NELSON, MARQUISE LESHAWN - VIOLATION OF CITY ORDINANCES, VIOLATION OF CITY ORDINANCES
LONG, KRISTEN - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
HERTH, JULIAN TYLER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NICHOLS, DAWN JEANETTE - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
ANDREWS, QUATI MONTREL - SHOPLIFTING
HARRINGTON, BEENIE DARNELL - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
BEASLEY, RONALD PASCO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HOUSTON, MARKE DEMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KING, NICHOLAS COLEMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GRIFFIN, AARON JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
COX, JARET ANTHONY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BRAINARD, MALIK DANTE - NO DRIVERS LICENSE
CRIBB, KATIE L - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HARKINS, GLENN M. - Ordinance / Trespass
SMITH, ANTHONY O’BRYAN - DISORDERLY CONDUCT