Mugshots, May 26

CRUZ MORENO, LEVIT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
KENNEDY, JAY LOUIS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WILSON, DEWON DEVONTE - Vehicles required to be registered and licensed.
TORRES, LEONARDO NMN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PREMPEH, AARON K - Ordinance / Weapons - Carrying Concealed or Unconcealed Weapon, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PEGRAN, SAMANTHA LORAIN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
COOK, JOYCE ELLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LOPEZ-MARQUEZ, LUIS MANUEL - DISOBEYING A POLICE OFFICER, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WASHINGTON, VAQUAN TORREYEZZ - SPEEDING
HUGGINS, NELSON - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MCELVEEN, MARVIN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MOORE, ROBERT T - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
CUMMINGS, ROSEZENIA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WALLACE, GREGORY NEAL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
MOSES, BRYANT LASHAUN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
BLANKENSHIP, JEFFERSON CHADWICK - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MALDONADO, OSCAR - Ordinance / Disobeying a Police Officer, Ordinance / Public Defecation or Urination
ADDISON, JAMARIO VASHAWN - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
FORDHAM, LANELL D - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)