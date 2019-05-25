Mugshots, May 25

HAMILTON, TRACY LYNN - LARCENY UNDER $2,000
COENNEN, RICHARD ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
CARTER, TODD ALAN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
GAINEY, MITCHELL DAQUON - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
CRUMP, RENIQUA TYLANE - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
HODGE, CHRISTOPHER LEON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DRYE WEBB, SHANNON HESS - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ALLEN, KIMBERLY ANN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
HUNT, BOBBY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, EXEMPTION OF CERTAIN FOREIGN VEHICLES OFNON-RESIDENT OWNERS
O’NEAL, LISA DAWN - CONTEMPT OF COURT
VAUGHN, PHILLIP EUGENE - FAILURE TO APPEAR
HAMMONDS, BRANDON W. - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, BURGLARY 2ND DEGREE
CHESTNUT, GRADY KEITH - IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, OPERATING UNINSURED VEHICLE
WHITLEY, KHAREE AHMAUD - VIOLATION OF ABC LAW
BLACK, MAUREEN ELIZABETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
SIMMONS, RYAN DEWAYNE - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
SCALES, WILLIAM SHANE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ALFORD, HARRY BRYAN - POSS L/T ONE GRAM ICE, CRANK OR CRACKCOCAINE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
GOOCH, CHRISTOPHER JEROME - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KORNAS, SEAN CHRISTOPHER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
PRICE, ANTHONE DARNELL - HEROIN, MORPH.,ETC., TRAFFICK IN ILLEGALDRUGS, 14G OR MORE, BUT LESS THAN 28G, PWID METHAMPHETAMINE CRANK)- SECONDOFFENSE PRIOR TO 6/1/05), OPERATING VEHICLE WITH MISSING OR INCORRECTLY DISPLAYED LICENSE PLATE
GREENE, SHERMAN LEE - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
NESMITH, DERRICK - RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
FLUDD, DAIQUAN TRA VEZ - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
MYERS, LUTHER MCNEIL - RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
STEPHENS, CECIL ROMNEY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
THOMASSON, SPENCER MAURICE SULLIVAN - Ordinance / Trespass
EWELL, BRUCE JAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, RESISTING ARREST, ALTERATION OF LICENSE, SALE OF FICTITIOUS LICENSE
BOSTICK, RAMELLE JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MUHAMMAD, ASHA ANASIA JAQUELINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR
DICKSON, YURITH AVERY - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROWELL, JOSHUA RYAN - Ordinance / Trespass
WEAVER, RODERICK TARON - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
BUGLIONE, DOMINICK VICTOR - DISTRIBUTION OF MARIJUANA, 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA
BROWN, COREY DAMAIN - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
HEMINGWAY, JULISHA NICOLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
COX, GEORGE ALLEN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
REDDEN, TIFFANY DIANE - CONTEMPT OF COURT
GRAY, RACHEL FAITH - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, CONTRABAND, FURNISH. OR POSS., COUNTY OR MUNICIPAL PRISONS PROHIBITED, POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05)
EVERHART, ZABRINA MARIE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
LOPEZ, MARLON FERMIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
TAINTER, DARREK ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCNEILL, QUENTIN LUMAR - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
PAYNE, RUSSELL THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HUGGINS, RICHARD LINTON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MORRIS, MATTHEW THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SLAUGHTER, RANDI MARIE - UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, DISOBEYING A POLICE OFFICER, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAVIS, MELISSA GABRIELLE - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
BONE, KIMBERLY DOUGLAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
LUCAS, JASMINE MARIA - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
OLIVER, ROGER HENRY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MILLER, KAYCI LYNN - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
YOUNG, CHRISTOPHER LEWIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DERAS DUQUE, ALFONSO - DISREGARDING STOP SIGN, DUI
TAYLOR, BRETT ALAN - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
EADDY JR, MAURICE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
ADAMS, CODY ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FOX, RICHARD KEVIN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT
EPPS, REON LAMONTA - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
CRAIGIE, JEFFERY ALAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
LONG, JOHN WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
POWELL, ANTHONY WILLIAM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, VIOLATION OF BEGINNER’S PERMIT, OPERATING UNINSURED VEHICLE
HOPPER, JOSEPH BOYD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT