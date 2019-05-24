Mugshots, May 24

GREAVER, KERRI MARIE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TOO FAST FOR CONDITIONS
HALL, WILLIAM EARL - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
REED, KIONDRE MALIK - FAILURE TO APPEAR
SELLERS, WOODROW HOMER - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
WILLIAMS, TIMOTHY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANUFACTURE, POSSESSION OF OTHER SUB. INSCH. I,II,III W.I.T.D. - 3RD OR SUB.OFF.
GREENE, MILLICENT D. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
SAMUEL, JAQUISE MALEEK TAVION - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CHARLEY, DERRIAN JERON - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MAZYCK, MICHAEL ANTHONY - POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION
GAGUM, ODELL - Ordinance / Trespass, Lamps and reflectors on bicycle, THREATENING LIFE, PERSON OR FAMILY OF PUBLIC OFFICIAL, POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
DURDEN, JONATHAN CHASE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
SMITH, SAMUEL WARD - LOITERING
BERGER, BARBARA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
KHAFID, ABDUL SHAKUUR - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000
NEALY, KERRIA S - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL
DOMINGUEZ-CARRERA, WILLIAN - DUI
ELCHOLI, STEPHANIE ELIZABETH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MILES, JEANNETTE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
LOWE, AMANDA JEAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
REGAN, ZOEY NOELANI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FOYTICK, JOHN VINCENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE