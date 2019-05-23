Mugshots, May 23

ISOM, TA’SEAN JAWAN - DISTURBING SCHOOLS
GREENE, MARVIN BARRY - TRESPASSING
FERGUSON, DAVID KEMP - ENTERING BANK, DEPOSITORY OR BLDG AND LOAN ASSOCIATION WITH INTENT TO STEAL, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
WEISS, BRENT MATHEW - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY
KENNY, KRISTINA EILEEN - DISORDERLY CONDUCT
HOGAN, STERLING RAYMEL - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
WOODS, RONALD - SHOPLIFTING UNDER $2,000, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CROUSE, MELISSA LEANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCGUIRE, PATRICK FRANCIS - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
COLLINS, JOHN E. - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
BROWN, DOUGLAS ALLEN - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
SISK, CHYNA NICOLE - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
MCGOWAN, ERIN KATHLEEN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NEALS, KEVIN JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CARTER, PETER EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
VEREEN, NICHOLAS LORENZO - FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SPRINGS, BENNIE ROSWELL - SHOPLIFTING
KWONG, ROSALEEN CAMP - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BRUNO, VINCENT NMN - CONTEMPT OF COURT
EVANS, MICHAEL-JAMES ALEXANDER - CONTEMPT OF COURT
WILSON, ROBERT GLENN - Ordinance / Obtaining Signature or Property by False Pretenses
CALL, JAMIE LEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BRYANT, THEODORE ROOSEVELT - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
STUCKART, KERRY SONG - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PARKER, KENNETH WILLIAM - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE, BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $1,000 OR LESS
SHULAR, KIMBERLY FAY - ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE, ILL TREATMENT OF ANIMALS, IN GENERAL, TORTURE
TYLER, GEORGE ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BAUCOM, STEVEN KYLE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000