Mugshots, May 22

MORRIS, TONYA ANN - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
MATTHEWS, JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SKINNER, SHANNON DALE - FORGERY LESS THAN 10,000
EVANS, ANN ALTMAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WHITE, CEDRIC ANDRE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
MCALLISTER, JENNIFER RACHEL - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT, SHOPLIFTING
MCDANIELS, TIFFANY LYNN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
MCALLISTER, JASON RONALD - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
BLANTON PAGETTE, RACHEL IRENE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
THOMAS, CHRISTOPHER JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BENNETT, SEIGHBEE BILL - IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MORRIS, TERREZ MONTREL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BYNUM, TONYA MARIE - FUGITIVE
WOOD, ALBERT OTIS - NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
SIBERT, XAVIER EARL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), VIOLATION OF PROBATION
BRATCHER, TYSSON DESHONE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ELENBARK, HOWARD RAYMOND - Ordinance / Trespass
HARDWICK, COLBY REBECCA - CONTEMPT OF COURT
POE, KELLY ELIZABETH - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
RUTLEDGE, JAMIQUIA KEYANA - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
NOYOLA, VICTORIA - RESISTING ARREST
NOYOLA, HELIODORC - RESISTING ARREST, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
PLAYER, TIMOTHY LEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, Ordinance / Loitering, Ordinance / Trespass
CUMBO, EMMA KATE - SIMPLE ASSAULT
JOHNSON, KESAN JALIL - VIOLATION OF PROBATION
PRIMUS, ALVIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARTINEZ-CHIRINOS, MARCOS MARCIAL - CONTRIBUTING TO THE DELINQUENCY OF A MINOR
KELLY, TERENCE TYRELL - DISTURBING SCHOOLS
CHANDLER, ALEXANDER LYDELL - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, PAROLE VIOLATION
GREENWELL, CHRISTOPHER J. - TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT
CAUSEY, JOHN CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR
JORDAN, DENNIS CLAYTON - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT resulting in damage to attended vehicles., FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY TOAPPROACHING VEHICLE
AIELLO, GALE FAY - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FORGERY, VALUE LESS THAN $5000
MCCLELLAN, MARVIN LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FITZPATRICK, CHARLES ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FERRARO, ROB DAVIS - MALICIOUS INJ. TO ANIMALS, PERSONAL PROP., VALUE OVER $1,000 BUT LESS THAN $5000
PAIGE, JAIZON JAMAL - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT
PRINGLE, DWAYNE MOSHAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
LAFROMBOISE, CALEB JACOB - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
OKUN, BRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CRAFT RIDEOUTTE, TERRY LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MINCEY, JUSTIN ALLEN - MALICIOUS DAMAGE TO REAL PROPERTY VALUEOVER $1000 BUT LESS THAN $5000
FISHER, JAMES BRADLEY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JORDAN, MAJANA RAYNEICE - NO DRIVERS LICENSE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
KLEMKA, MARK DOUGLAS - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SOROKACH, MICHAEL ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE