Mugshots, May 21

CORKUM, RYAN SCOTT - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000, RECEIVING STOLEN GOODS MORE THAN $2,000 BUT LESS THAN $10,000
SCOTT, TIONNA SHANIECE - FAILURE TO APPEAR
KNOWLIN, RAYVA SHAWNETTE - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
HILL, ROBERT DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HEWETT-WILLIAMS, JAMES EVERETT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT
EUBANKS, KATIE SUE - MANF. DIST., ETC. METHAMPHETAMINE ORCOCAINE-1ST PRIOR TO 6/7/05)
MELTON, JESSICA GAIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF.
GONZALEZ, ANDREW BENJAMIN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GONZALEZ, STACEY DENAE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
VANLIEW, ZACHARY DONALD - FAILURE TO APPEAR
MENDOZA, GILBERT ANTHONY - Ordinance / Public Possession of Open Containers
FREEMAN, TAYLOR NOEL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOORE, DEVEN TYLER - RECKLESS DRIVING
FOWLER, DAVID OLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
AZAR, RAYMOND ANDREW - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
SMITH, JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILSON, BOBBY JAMARR - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BROWN, STEVEN LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BENNETT, CHARLES HENRY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TWISS, MARK THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMAS, JAY CARIQUES - FAILURE TO APPEAR
WILLIAMS, GENAE NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WOOTEN, CYRUS KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000, POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
WARTH, TINA MARIE - Ordinance / Loitering
JETER, SYLISTER DANTRELLE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON
ASHLEY, PAULA JADE - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
JACKSON, TAHTIANA LYNNETTE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
PRESTON, DONELL NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DREISBACH, STEPHEN CHASE - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
SMITH, MICHAEL JORDAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MCCORMICK, DALE RAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CAUDLE, DANNY LEE - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FRANKLIN, WYMAN NMN - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
GORE, LADONNIE JAMAR - MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05)
BELL, STEVEN ALLEN - VIOLATION OF CITY ORDINANCES, FUGITIVE
DAVIS, CHRISTOPER LEE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BELLAMY, CHUCK WILLIE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
OYLER, KYLE JUSTIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BLACKINGTON, RAYMOND JOSEPH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRAVITTE, JOHN CHANCELOR - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FITZPATRICK, CHARLES ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
CAMPOS, OSCAR MELQUIADES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RABBITT, JAMES HENRY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE