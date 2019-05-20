Mugshots, May 20

ENRIGHT, KAYLA MARIE - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
THOMPSON, JONATHAN LUKE - DISORDERLY CONDUCT
BUSBY, JERRY LEE - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
WALKUP, PENNY L. - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ARCHIBALD, DAVID SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GRAZIANI, DANIEL JOSEPH - Ordinance / Assault; Assault and Battery, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CAMPBELL, DANNY EVAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING
BEAN-WILSON, JENNIFER CELESTE - FAILURE TO APPEAR
BRENNAN, RYAN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LESESNE, ERNEST ELIJAH - DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, TRAFFICKING MDMA/ECSTASY 1000 + UNITS)METHYLENEDIOXYMETHAMPHETAMINE), HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
BACON, SCOTT DANIEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FRANKLIN, KEVIN RAY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JERNIGAN, CALEB DWAYNE - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
MCDANIEL, CHARLES ARLIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OXENDINE, JAMES GLENN RAY - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
KELLY, TRENYA - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LESS, ARSON 3RD DEGREE
STARLING, BRENT ANTHONY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
SECRIST, JUSTIN DALLAS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
GRALTON, JAMES THOMAS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOULTON, FRANCIS BOYD - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION
MOORE, ROSS DENNIS - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SHILO, JUSTINE S - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MALAYAPORN, SUTHIWAT NMN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
SMITH, ERIC WILLIAM - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
NADASKAY, ALESSONDRA LEIGH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SANDERS, RANDY - TRESPASSING AFTER NOTICE, DISORDERLY CONDUCT
STEELE, OMAR SHAREFF - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
ARMSTRONG, JOHN CHRISTOPHER - HARASSMENT IN THE SECOND DEGREE
JACKSON, MICHAEL ANTHONY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
MOORE, CHRISTOPHER DERRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN
WILSON, JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EVANS, ROBERT THOMAS - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION