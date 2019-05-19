Mugshots, May 19

COLTRANE, COURTNEY RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SWORDS, REBECCA ANNE - WEAPONS/CARRY IN RESTRICTED PLACES
MCCRAY, KAYLA MEISHA - SHOPLIFTING UNDER $2,000, OBTAINING SIGNATURE OR PROPERTY BY FALSE PRETENSES UNDER $2,000
MAYES, DANYELL DOMINIQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HANLON, BRIANNE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, VIOLATION SEAT BELT LAW
WALLACE, TAMIKA DYSHAWN - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
BASS, RANDY SCOTT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CASAPIT, BREANNA ALEXIS - PROSTITUTION - 2ND OFFENSE
MCDONALD, HAROLD WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
MOOSE, MARK EDWARD - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
JONES, DEBORAH GROOMS - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
LEGETTE, ARSENIO RAYHEEM - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BROWN, KATHY ROXANNE - DISORDERLY CONDUCT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, PEDESTRIAN DRUNK
PRICE, LETANYA TROSHETTE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
SIMMONS, DERRICK LEON - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
LOCKLEAR, EARL SPENCER - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
MERYANOS, CONSTANTIN DENO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OLSTROM, EDWARD JOSEPH - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FIGLMILLER, DANIEL JOSEPH - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
WELLMAN, COREY LABEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
DENNISON, HAROLD EUGENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CASTILLO-NUNEZ, NORMA ALICIA - VIOLATION SEAT BELT LAW, NO DRIVER’S LICENSE
FULTON, ANTONEYO RAMON - Prostitution; lewdness, assignation and prostitution generally
MOUZON, JERMAINE THOMAS - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, KIDNAPPING
STRENK, MATTHEW ROBERT - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, VIOLATION SEAT BELT LAW, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SANCHEZ, ALEJANDRO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILSON, CANDISE LEIGH - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL TO POSSESS, DISPOSE OR DIST.PRESCRIPTION DRUG W/O PRESCRIPTION
SANDERS, JONATHON REECE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ROSENBERRY, GREGORY LEE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MILLER, LAKAYLE OLYMPIA - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
GREGG-HICKSON, AMBRIYA LA’CHAE-D’AVALON - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
SCARBOROUGH, THOMAS DEWITT - FUGITIVE
LAYMAN, DANA MICHELLE - PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
CRAWFORD, HAROLD EDWARD - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, FUGITIVE, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SINGLETON, KEITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
HARKINS, GLENN M. - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
GEATHERS, ANTONIO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
RUST, SUMMER A. - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
POLLOCK, JAMES REECE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, FALSE INFORMATION TO POLICE
PARKER, DAVID JUNIOR - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER
LEE, MICHAEL JAMIL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
WILLARD, NICHOLAS ALEXANDER - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DOYLE, TIMOTHY SHANE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WALKER, JAMES ROLAND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HAMMOND, REBECCA BROWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, IMPROPER USE OF HORN, IMPROPER STARTING, IMPROPER LANE CHANGE
GREEN, BOBBY - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
PATTON, LAUREN ELIZABETH - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, Ordinance / Trespass
QUIROGA, JONATHAN DIEGO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAVIS, TERRANCE LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
COLOSETTI, KYNDRA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER
PORTER, JENNIFER MATTCIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOORE, TANYA - OPEN CONTAINER
SPIVEY, JASON ADAM - OPERATING UNINSURED VEHICLE
SELF, ANTHONY RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
WARING, JUSTIN DEVONTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
GILLELAN, ASIA MACKENZIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STONE, JIMMIE LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WARD, STEVEN LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TIGHE, KYLE JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COX, TERRENCE RAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
TAYLOR, RICHARD ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE