Mugshots, March 18

SKIPPER, KENYA JAMEL - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SANDS, JARELL JOSEPH - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WEST, CHRISTOPHER LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., FAILURE TO APPEAR
LOPEZ-DIAZ, ANDRES FENAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MCMILLIAN, GEORGE LEE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
KOHN, ALEXANDRA MARIE - FUGITIVE
THOMPSON, JAY DONALD - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
ERDMAN, KEITH ANDREW - TRESPASSING AFTER NOTICE
FUENTES LOPEZ, JOSE HILARION - UNIFORM TRAFFIC LAW CHAPTER, WHERE OTHER PENALTY NOT SPECIFIED, SPEEDING, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
SHAFER, KAS ANDREW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
JACK, NAKYRIEN TYREL - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
MCNULTY, JACOB MILLER - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES
FRICKE, QUINN EDWARD - SIMPLE ASSAULT AND BATTERY
HALE, ROBERT ALLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEONHARDT, CHRISTINE FAYE RITTER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COLLINS, TAYLOR STEVENSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
NANCE, DAVID TRAVIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FINKLEY, JUSTIN LABRYCE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE