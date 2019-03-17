Mugshots, March 17

BLANTON, JOSEPH DEWAYNE - POSS. OF NARC. IN SCH 1B),C), LSD &SCH II COCAINE) -1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
GRISSETT, AKWINY KWANESAJO - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BURBAGE, CHARLES BRAIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANTOSZEWSKI, ERIC CHARLES - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BARBER, LUCAS JOHN - Ordinance / Breach of the Peace
HYDECK, TYLER JOHN - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
ZELLARS, BRADLEY LOUIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, CHRISTOPHER CODY - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SWINTON, JIMMY LEEVON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
DANIELS, ZACHARY LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, RESISTING ARREST
MENDOZA, MICHELLE DEANNA - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
SUMPTER, JOSHUA DESHAWN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
BROOKS, BRUCE JERMAINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
JOHNSON, DESMOND JAQUAN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
STIRES, JEANNIE MARIE - POSS. L/T ONE GRAM ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE-1ST OFFENSE PRIOR 6/7/05)
HEMINGWAY, TRENDY RAYSHAWN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
HOWARD, EARL ABLERY - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
USREY, MILES WILLIAM - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BURNS, WILLIAM JOHN - USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
THOMPSON, DANNY GAVON - TRESPASSING AFTER NOTICE, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST
WEST, PAUL JAY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALSTON, JERMAINE NMN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EVERSON, JOSEPH SCIRE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WOOLDRIDGE, KELLY MIGNON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
COAXUM, DARRELL LAMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JACKSON, AQUIA LORENZA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SMITH, NATHANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SHULAR, KIMBERLY FAY - Ordinance / Declaration of Public Nuisance, FAILURE TO APPEAR
SOBRINSKI, STEPHANIE MERIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PAIGE, JAIZON JAMAL - DAMAGING OR TAMPERING WITH A VEHICLE
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCCANTS, TIMOTHY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CRONOS, KELSEA LYNN - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, PERJURY, FAILURE TO APPEAR
BROWN, DAQUON ALEXIS - POSSESSION OF SCHEDULE IV DRUG1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE