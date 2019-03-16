Mugshots, March 16

KIRKMAN, WILLIAM TERRILL - HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH GREAT BODILY INJURY
GRAHAM, SHAMONTAE RAQWAN - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KOCH, JACK WILLIAMS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOTTI, SAMANTHA MARIE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
JOHNSON, MONIQUE DANIELLE - RECKLESS DRIVING
RAMSEY, JAMES ROBERT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
MCCANTS, TIMOTHY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
TISDALE, WADELL LAVINE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
VAZQUEZ HERNANDEZ, JOSE EDUARDO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LIVINGSTON, BRIDGET SAMANTHA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, OPERATING UNINSURED VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KOCH, JORDAN LEE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, Ordinance / Trespass, Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
MAHURIN, CHRISTOPHER RYAN - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LEACH, MICHAEL TYREE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TURNICK, JOHN DAVID - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, IMPROPER LANE CHANGE
HUNLEY, DANNY RAY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
REDD, MITCHELL ELLIOT - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
BASIL, STEPHEN JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WIGGINS, JELANI AMIR - Ordinance / Trespass, ALCOHOLIC BEVERAGES PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, RESISTING ARREST
CANON, MICHELLE DELORIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HARLAN, JAMES - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
BULLOCK, ANGELA CARLENE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, KENDRICK TIRAN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
WILLIAMS, KADIDRA - SHOPLIFTING
SUAREZ, CELSO CABELLERO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COLLINS, SANDRA JOLENE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
DAVIS, STEVEN CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRUG PARAPHERNALIA POSSESSION, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
ADDISON, DAVAUGHN EMANUEL - FAILURE TO APPEAR
TIMMONS, ROOSEVELT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER, IMPROPER VEHICLE LICENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
DORAN, JESSE RAHN - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
SIERRA, ROBERTO MOLINA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
AYARS, JASON CHRISTOPHER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEINSHENKER, ERIC ROBERT - DISORDERLY CONDUCT
GORE, KRISTOPHER KEITH - CONTEMPT OF COURT
MCCRAY, DAMIN RAKEEM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BAKER, KIMBERLY THI - DISORDERLY CONDUCT
BENNETT, ANGEL MONIQUE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
INFIELD, GUY DANIEL - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
SIMMONS, TYRONE LAMAR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MAEFS, AMBER LYNN - PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
SIMMONS, ERIC KEITH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
GASQUE, ANTWAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MEEKS, JODY ALAN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
LEE, ZACHARY TYLER - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), VIOLATION SEAT BELT LAW
HEGLER, GEORGE ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE