Mugshots, March 15

SCOTT, MATTHEW NMN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
BLACK, CHRISTOPHER DALE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE, CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
BURLESON, MELISSA DAWN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BELLAMY, JAMELL EDWARD - MANF. DIST. ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05), POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, POSSESSION OF A STOLEN PISTOL, VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
SUTTON, RYAN JAMES - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MCGARRY, RODNEY NICHOLAS - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
DUNLAP, NATOYA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 3RDOR SUB. OFFENSE
JOHNSON, GEORGE HAZEL - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers
EDWARDS, BRUCE RANDALL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
PRATER, DONALD EDWIN - Ordinance / Public Disorderly Conduct in Motor Vehicle
BOWENS, ERIC DONOVAN - Ordinance / Loitering, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRANT, TEDDRICK JAMAR - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WHITLOW, ERIC ALLEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLETT, JEFFERY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
NELSON, RICKY AHMAD - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
CHAVIS, LOUCINDA NICOLE - PETIT LARCENY, SHOPLIFTING, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
CRAIGIE, JEFFERY ALAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
THOMPSON, CALVIN DEMOND - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HALL, DONNA LOU - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
ELLIOTT, BRANDON COTY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, Ordinance / Breach of the Peace, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FARIA, KENNETH MICHAEL - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DISORDERLY CONDUCT
BELLAMY, LARRY DEVONTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
STERLING, RICHARD THOMAS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
ALEXANDER, QWAISHAUNE RASHAD - INTERFERENCE, HINDERING OFFICERS SERVING WARRANT OR RESCUING PRISONERS
ESTEVEZ, EMILIO - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
FEAGIN, DAVID ALLEN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PARRIOTT, ELBERT JANE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NOE, LINDA KATHLEEN - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
TODD, CAREY LEVON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
AZZARELLA, MICHAEL VINCENT - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS