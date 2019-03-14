Mugshots, March 14

SMITH, AMANDA CORRIE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARNES, MATTHEW ALEXANDER - OPERATING UNINSURED VEHICLE
RAINEY, FRANCES MARIE - VIOLATION OF PROBATION
SARUBBI, WILLIAM ERIC - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
GARCIA, DAGOBERTO - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCFARLIN, MARVIN ELIJAH - HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, ORDINANCE/FAILURE TO PAY FOR TAXI SERVICE
GRAYSON, HERVON SHY’HEIM - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
DUPONT, SAMANTHA JO - Ordinance / Disobeying a Police Officer, RESISTING ARREST, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MCDANIEL, SPENCER WILLIAM ALAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
HOCK, JEANNE MARIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
FERNANDEZ DEL PUERTO, JOSE MANUEL - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
MACKENZIE, MICHAEL CHARLES - STOPCHECK,$500/LESS, 1ST OFF
WETZEL, RAYMOND WILLIAM - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
BROWN, MARISSA LORETTA - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
EADDY, KEVIN LASHAWN - SHOPLIFTING 3RD OFFENSE OR MORE
DIXON, SANDRA MORETZ - DUI
COX, WILLIAM BRANDON - Ordinance / Loitering
THOMPSON, TERRANCE RAYON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
VARELA, ZULEIMA COSTENO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
WALSH, JESSICA LAUREN - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE
PERRY, BRANDON SCOTT - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
SMITH, SHALASSIA SHAKARIA - HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
STEPHENS, MARQUE TERELLE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SITARIK, THOMAS ERIC - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BUTLER, KENDRICK VONTE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, JAQUAN YAMAR - SHOPLIFTING UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
DEAS, ANTONIO A - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WRIGHT, DEMONTAE RAEQUONN - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE LESS THAN$1,000
ALEXANDER, SYLVIA RAY - Ordinance / Noise, General Prohibition
MCCRAY, EUGENE NEIL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FERNANDEZ, MICHAEL ANTHONY - Ordinance / Breach of the Peace
YANCEY, LISA WITHERSPOON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE