Mugshots, March 13

FUSON, GLENDA RUTH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HELLING, ASHLEY NICHOLE - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
SCHAEFFER, CLAUDIA URSULA - FAILURE TO APPEAR
MILES, JEANNETTE LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEE, JANE - DISORDERLY CONDUCT, Ordinance / Public Possession of Open Containers
ROWELL, SERGIO GEORGE - Ordinance / Trespass
NESMITH, CHARLENE DENISE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, SPEEDING
WEST, CRESTON TIMOTHY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GORE, DARIS RICARDO - RECKLESS DRIVING, BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
FOWLER, WILLIAM JOHN ASHLEY - FAILURE TO APPEAR
BLACKINGTON, RAYMOND JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SHIELDS, RUSTY CHARLES - POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE UNDER $2,000, NO DRIVERS LICENSE
WILSON, VIRTUS J. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
EVANS, TRAVIS LAMAR - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BRAHAMS, ROBERT CONESE - TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CHAVIS, LOUCINDA NICOLE - FORGERY LESS THAN 10,000
BRUNTY, MARK ANDREW - FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, OTIS LEON - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE OF A HIGH AND AGGRAVATED NATUREDOI PRIOR TO 1/1/04)
GOODYEAR, BRIAN AL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BROOKS, ANDREA DARSHAE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
JOLLIE, WILLIAM MICHAEL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
ARRINGTON, BRANDI NICOLE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
TYSON, BRYAN LANARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WADE, MICHAEL BRIAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, RECKLESS DRIVING, OPERATING UNINSURED VEHICLE
SCOTT, RIDGE URRICHO - SPEEDING, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS
WALL, CHASE CLARKSTON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MOULTRIE, MELINDA M - DISTURBING SCHOOLS
ADAMS, HOWARD ELMORE - SAFECRACKING
COOK, COURTNEY PAIGE - FAILURE TO APPEAR
MYERS, MARCUS DEMARQUEZ - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
GALLION, JEREMIAH LUCAN - FAILURE TO APPEAR