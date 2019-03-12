Mugshots, March 12

HOSCHAR, JASON WAYNE - PETIT LARCENY, FORGERY LESS THAN 10,000
FLOYD, JESSICA LANORE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
THIGPEN, KEVIN ALLEN - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
MERCER, JOHN BRANDON - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
MANNING, SHANTE LAUNDETTA - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
DALE, MARY MARIA - FAILURE TO APPEAR
MORTON, ERIN VIRGINIA - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HERNANDEZ, JONATHAN MICHAELS - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK OR STOP PAYMENT ON ACHECK MORE THAN $500 BUT LESS THAN $1000
STEWART, THOMAS RAY - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
BRYANT, LEESHEAUS DECARLOS - NO DRIVERS LICENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED
CAREY, ANDREW MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, LITTERING
WHITE, CHRISTOPHER MICHAEL - LOITERING
BARRETT, MATTHEW ALEXANDER - PUBLIC DRUNKENNESS, UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY)
CHAVEZ, BRUCE ERIC LEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BROWN, JAMES ALLEN - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
TODD, AMBER MICHELLE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CROWE, JENNY DARLENE - FAILURE TO APPEAR
SHEPPERD, KASSANDRA RAE - FAILURE TO APPEAR
MICHAEL, BERLIE LEONARD - FUGITIVE
KEUL, DAVID NMN - DISORDERLY CONDUCT
VICK, DAYSHAWN JERMAINE - Ordinance / Loitering
DEREPENTIGNY, DYLAN MICHAEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ROWLAND, DEXTER EARL - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KEITH, DA’VONSHIA DANIELLE - SHOPLIFTING
SYLVESTER, MASON TYLER - OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE, VIOLATION OF ABC LAW
PERKINS, MEA SIMONE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., RESISTING ARREST, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
MAY, BRANDON LEE - LOITERING, RESISTING ARREST, FUGITIVE
WOOD, MARY ELIZABETH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, BRANDON JAQUEZ - Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
ANDERSON, DERRICK DION - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
WHITTEN, NICOLAS CLAY - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
KELLY, ARIE JERMAINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILLIAMSON, MALLORY KATE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
HICKMAN, Y’KESHIA SHANTELL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Duties of driver striking fixtures upon or adjacent to highway., OPERATING UNINSURED VEHICLE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ROGERS, BRIAN LEE - RECEIVING STOLEN GOODS UNDER $2,000
GASDIA, ERIKA ANN - USE OF ANOTHER’S OR ALTERED LICENSE OR IDENTIFICATION CARD, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
FIELIS, JOSEPH BRIAN - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address
MILLER, KIMBERLY LOUISE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HEMPEL, ERIC WADE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BONILLA-DIAZ, YANORIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE