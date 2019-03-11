Mugshots, March 11

HALL, LAURA BLAKE - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - THIRD DEGREE - 1ST OFFENSE
LUMPKIN, LAUREN ASHLEY - FINAN TRANS CARD FRAUD VALUE $500 OR LESS IN SIX MONTH PERIOD, BY CARD HOLDER
HALE, TRAVIS LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT
DAVIS, MAJESTIC ALLAH - DISORDERLY CONDUCT
HACKLER, DOUGLAS RAYMOND - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COLLINS, ASHLEY RABON - SHOPLIFTING UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FIGLER, DANIEL LOUIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ADAMS, JOSEPH MARCUS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BRANYON, ELIZABETH ANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MELTON, CHARLEA SUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, IMPROPER LANE CHANGE
GREEN, NARADA MANDEZ - DISORDERLY CONDUCT
BALDWIN, ANDRE CORNELIUS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE
WATTS, JOSEPH BRIAN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
TURNER, CAROL RENA - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
FLOYD, JESSICA LANORE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION
LIVINGSTON, SHANAUTICA ARMONI - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GAMBLE, EDWARD JOSEPH - RECKLESS DRIVING, STALKING
LAMM, JAMES - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
PRETTEL, STACIE ELIZABETH - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
NAHUM, DONNA MARIE - LOITERING, FAILURE TO APPEAR
COLLINS, SHAKOR DAQUAN - FUGITIVE, RESISTING ARREST
PONTILLO, HEATHER LAUREN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SHISHITO, FELIPE TOSHIO - NO DRIVERS LICENSE
THOMPSON, DEVON LATEEK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WALL, JASMINE SERIA - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COOPER, RANDY - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
ALFORD, VIRGIL LEE DAVIS - ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST
WASHINGTON, TAIWAN SENTELL - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JEAN PIERRE, PHILLIP GREGORY - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
RAWSON, ZACHARY MARTIN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
LEE, JANE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Possession of Open Containers, RESISTING ARREST, LOITERING
RAWSON, ZACHARY MARTIN - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
THOMAS, ANTHONY BERNARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
COHEN, WILLIAM MATTHEW - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
THOMPSON, SHELDON DEMOND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
RAY, DENNIS LYNN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE