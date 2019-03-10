Mugshots, March 10

BARTON, ROBIN EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LARCENY UNDER $2,000
GARCIA, BAUTISTA ERNESTO - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
BRYANT, JALIQUE DEZHON - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE
HEMINGWAY, ERIC BERNARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Ordinance / Careless Operation of a Vehicle
MILIEN, CALVIN M - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
TOLEDO- JIMENEZ, ARBIUT - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
WRIGHT, RASHAD ANTHONY WILLIAM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
DAVIS, MATTHEW JAMES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
RICHARDS, TYRELL LINTON - CARELESS OPERATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HALLORAN, JAMEY HAWLEY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MILIEN, CALVIN M - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BROOKINS, ISIAN TRYEK - Ordinance / Resisting Arrest; Interference with Official in the Performance of Duty; Threatening an Official in Performance of Duty; Giving False Name and Address, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, FUGITIVE
KEARNEY, JAMES FRANKLIN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
FARINHA, EMMANUEL DE JESUS - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED
GREEN, JOHN BURTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
WISE, SEAN RYAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BERDOUS, MOHAMMED NMN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
TREES, AUDRIANNA - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
MYERS, KATELYN BRENA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HAYES, MICHAEL CORNILIOUS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GREEN, WILBUR GENE - SHOPLIFTING
WALL, TIMOTHY ALEX - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BYKOWICZ, DANIEL FRANCIS - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_
BULLOCK, CAITLIN ESTELLE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
JOHNSON, SHARON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRIFFITH, BRADLEY KEITH - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FOSTER, RAIYKO MANEKE - SHOPLIFTING
LAWRENCE, JACQUELINE ANGELA - SHOPLIFTING
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GORNELL, DANIEL ROY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
PERALTA-CARDOZA, DENA ESTELA - Ordinance / Careless Operation of a Vehicle, Vehicles required to be registered and licensed., DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE