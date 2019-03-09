Mugshots, March 9

GANT, TONIO EUGENE - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
COMER, HEATHER NICOLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
DONLEY, RICHARD JEROME - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
CHESTNUT, COLEMAN DWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BRYANT, JEFFERY JERMAIN - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05)
WHITE, BRIKISTA QUENEISHA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BURROWS, MARCUS JERMAINE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
BACKUS, JESSICA NICHOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
TAYLOR, ANTHONIEL LANCELOT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DL IN POSSESSION
ATOIAN, TAMARA NMN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DAILEY, TIMOTHY A. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SKIPPER, HOWARD WILEY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PATRICK, JUNE J - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
DOWNEY, KIRT EDWARD - NO DL IN POSSESSION, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
LOWE, ANTHONY BLAINE - EXPLOITATION OF VULNERABLE ADULT
LEE, JANE - Ordinance / Trespass, PEDESTRIAN DRUNK, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STAFFORD, JAVONNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
OLIVA-GUERRA, CESAR VIADIMIR - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
DENNY, MICHAEL EUGENE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, ATTEMPTED ARMED ROBBERY, ATTEMPTED ARMED ROBBERY, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, KIDNAPPING, KIDNAPPING
GRAYSON, SIDO FRANKLIN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
THOMPSON, KAYLA ELISABETH - OPERATING UNINSURED VEHICLE
PEARCE, DILLON TODD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
SHAFER, DAVID WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
FIELDS, CARLA LYNETTE - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, ASSAULT WHILE RESISTING ARREST/ASSAULTON POLICE OFFICER, DISORDERLY CONDUCT
HILTON, KENTRELL LAQUON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HONEYCUTT, ROY FRANKLIN - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
WOODLAND, ROCK RICHARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JOHNSON, RONALD - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
GUINN, ROBERT SPENCER - SIMPLE ASSAULT
MILES, RYAN LAVERN - DISTRIBUTION OF COCAINE - 1ST OFFENSE
HORAN, KAITLYN NOEL - Failure or refusal to comply with any lawful order or direction or to obstruct or evade or interfere with any officer enforcing the provisions of this chapter
WELSH, FLOYD WESLEY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BARBOUR, CONNOR MARCUS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SCAFIDI, WOLFGANG SCOTT JUSTUS - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION
HORRIGAN, RACHEL LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ISAACS, JANINE CLARA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BERUBE, BRYANT MILTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MORTON, ANDREW RYAN - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF., A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, VIOLATION OF PROBATION
ROSS, NORRIS JAMES - Ordinance / Loitering, Threatening life, person or family of public employee
KLEE, STEPHANIE MARIE - DISORDERLY CONDUCT
PEELE, CHARLES HOWARD - FUGITIVE
PFEIFFER, DANIEL REEVES - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
ASHE, JONATHAN DANIEL - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
SANDERS, ERIC WADE - PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE
KLEE, STEPHANIE MARIE - DISORDERLY CONDUCT
PEELE, CHARLES HOWARD - FUGITIVE
PFEIFFER, DANIEL REEVES - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000, POSS. OF NARC. IN SCHEDULE IB),C),LSD& SCHEDULE II COCAINE)- 1ST OFFENSE
ASHE, JONATHAN DANIEL - FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY, FAILURE TO APPEAR AFTER RELEASE FOR FELONY
SANDERS, ERIC WADE - PWID METHAMPHETAMINE CRANK) 2ND OFFAFTER 6/7/05), MANUF., POSS OF OTHER SUB. IN SCH. I,IIIII OR PWID - 1ST OFFENSE