Mugshots, March 8

SARVIS, BUCK BRIAN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
STEPHENSON, JOHN EZRA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
FOOTMAN, JEREL VANCUREAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
BELUSZ, ROBERT JOSEPH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BORREGO, JORGE ANTONIO - FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX, FAILURE TO COLLECT OR TRUTHFULLY ACCOUNT FOR AND PAY OVER TAX
JAMES, JENNIFER SMILEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
OLIVER, CHRISTOPHER JUSTIN - PEDESTRIAN DRUNK, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
POSTON, ALICEIN LEIGH - COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY, ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 3RD DEGREE
SHERMAN, ROBERT WILLIAM - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
RICHARDSON, ALLEN DON - FUGITIVE
CRIBB, JOSHUA RAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
REECE, HENRY CARSON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEATHERS, VERNON ALVIN - TRAFFICKING IN ICE, CRANK, OR CRACK, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 2ND OFF.
GREENWOOD, NORMAN LAMAR - UNLAWFUL TO ADVERTISE, MANUFAC, POSSESS,SELL, ETC. PARAPHERNALIA CIVIL REMEDY), Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
AHLGRIM, VERONICA M - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, CHILD ENDANGERMENT
LOHNES, AMMEE JEAN - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
BOWMAN, JOSHUA N - FUGITIVE
VELAZQUEZ MONTES, MARIO LUIS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, VEHICLE REQUIRED TO BE REGISTERED AND LICENSED, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
CISNEROS, RACHEL MICHELLE - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, NO SC DL, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
JONES, TRISTAN PAYTON - FAILURE TO APPEAR
DILLINGHAM, JOSHUA TERELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, Vehicles required to be registered and licensed.
MCCOY, JESSICA ANN ZAJAC - Ordinance / Public Possession of Open Containers
HENRY, MICHAEL LEE - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WHITEMAN, ALIYA UNIQUE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMITH, JOSHUA THOMAS - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
HOLMES, MICHAEL BRANDON - USE OF VEHICLE WITHOUT PERMISSION WITH INTENT TO DEPRIVE, POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
JORDAN, DELBERT ALLEN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
EMGE, BRADLEY ANDREW - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE u003e$1000u003c$5000, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
CAMPBELL, LORETTA NMN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PATTON, HENRY RANDALL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HOLCOMB, ANTHONY RYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BURDA, JUSTIN ALLEN - FAILURE TO APPEAR
RAWLS, JOSEPH STEWART - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
STUCKART, KERRY SONG - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION
JEWELL, KERRY JOAN - CONTEMPT OF CIRCUIT COURT
SMITH, THOMAS EUGENE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
STRICKLAND, TRAVIS KENDELL - BREAKING INTO MOTOR VEHICLE OR TANKS, PUMPS, WHERE FUEL, LUBRICANTS STORED