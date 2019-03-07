Mugshots, March 7

JACKSON, BRITNEY SHAQUNDA - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
GILBERT, LORRIE JEANNETTE - CHECKS/FRAUD. CHECK u003e$1,000 1ST OFFENSE, FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
GOLDSCHMIDT, LEONARD - TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT, TAX / EVASION OF A TAX OR PROPERTY ASSESSMENT OR PAYMENT
FRASIER, TRAVIS ARTHUR - FAILURE TO APPEAR
MAHER, JAMES JOSEPH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, NO DRIVERS LICENSE
VARGA, TIFFANY GRACE MAXINE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CURRAN, JOSEPH MICHAEL - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
RAFFENSBERGER, SCOTT KEITH - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
LUNCSFORD, ANDREA NICOLE - DISORDERLY CONDUCT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, UNLAWFUL USE OF A LICENSE/FAKE ID, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CASSIDY, SHERRY ANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
KERN, DAVID RICHARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EASLER, OLEN DEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
VARY, MICHELLE NICOLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
JOHNSON, JAMES THOMAS - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
CARPENTER, JEREMY SCOTT - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
HARRELL, IESHIA MELVINNA - OPERATING UNINSURED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MATHEWS, JESSICA LYNN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, TOO FAST FOR CONDITIONS
THOMPSON, RUSSELL DEAN - Ordinance / Public Possession of Open Containers, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BOSWELL, RACHEL LYNN - FAILURE TO APPEAR
TODD, STACEY LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROLPH, JENNIFER DAWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LIGHTSEY, TANYA KAY MOORE - FAILURE TO APPEAR
HIERHOLZER, CHARLES CLAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CHATMAN, DARNELL DEMARCO - POSS LESS THAN ONE GRAM ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.AFTER 6/7/05), MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, DISTRIBUTION OF HEROIN - 2ND OFFENSE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
ROSA, JOCELYN ACHSAH - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
KENNEDY, CHRISTINA ALEXIS - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WATTS, DANIELLE JEANETTE DELORGE - SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
MCCOY, ANTWON NASIR - BURGLARY 1ST DEGREE
GRATE, JAMES EDWARD - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COX, KEYAIRRA TNAY - FAILURE TO APPEAR
CAMPONE, CHRISTOPHER ANTHONY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
MILLS, STEVEN EDWARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Disobeying a Police Officer
TETREAULT, JOSEPH JOHN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
MARTIN, JAMES LEVERN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
TOMLINSON, HEYWARD PAUL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MYERS, RASHAWA ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LEWIS, WENDY MICHELLE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
DAVIS, LAFON HENSLEY - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BELLAMY, BRADLEY ALONZO - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE