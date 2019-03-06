Mugshots, March 6

YBARRA, GREGORY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT W/MINOR UNDER11)- FIRST DEGREE AFTER 6/1/05)
BRITT, SAMUEL RANDY - BREACH OF TRUST, OBTAINING PROPERTY UNDER FALSE TOKENS, VALUE $5,000 OR MORE
NEEF, CHRISTOPHER R. - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 2ND OR SUB. OFFENSE
THOMAS, JAVONTA QUINYETTA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SCOTT, AUSTIN REECE - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, FOLLOWING VEHICLE TOO CLOSELY
CARNES, LACEY CATHLEEN - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
LIVINGSTON, TONY OBRIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LAWS, MICHAEL RAY - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - FIRST DEGREE, GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
EDWARDS, DEREK BLAKE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BROWN, ERIC LEE - VIOLATION OF PROBATION
JOHNSON, STEPHON ANTWAN - FAILURE TO APPEAR
LOCKLEAR, EARLENE ROBERTS - FUGITIVE
COATS, NICHOLAS ROYCE - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
CAUSEY, JOHN CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR
HOLMAN, SHERRI JEAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
CARTER, SHAWN CHRISTOPHER - AIDING ESCAPES FROM PRISON, FOR PRISONERS CHARGED WITH CAPITAL OFFENSES, ESCAPE, ATT. ESC. OR POSS. TOOLSTO ESCAPE FROM PRISON, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
SMALL, DANNA ENN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JOHNS, CARLTON LENARIO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LIVINGSTON, SHAMON DAYVON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
ALESHIRE, TAMMY M - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
MASI, BRIAN FRANCIS - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PEAVY, RODNEY WAYNE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LANE, TINA MARIE - Ordinance / Breach of the Peace
BISHTON, CAROLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
COLEMAN, RONALD NMN - Ordinance / Weapons - Discharge of Firearms, Slingshots, Air Rifles, Explosives, etc., Ordinance / Breach of the Peace
NELSON, BYRON KEITH - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE