Mugshots, March 5

HEWETT, WESLEY SCOTT - CRIMINAL SEXUAL CONDUCT - THIRD DEGREE
LOWDER, KYLE LAWSON - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
SMITH, JAMES COLTON RAY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HENTHORNE, GEORGE DAVID - Ordinance / Trespass
LETT, CRAIG OWEN - GRAND, FAILURE TO RET. RENTED OBJECTS,FRAUD. APPROPRIATION, VALUE $5000 OR MORE
STEWART, COURTNEY PAIGE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SAWYER, CHELSEA LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
CODY, DAVID ANTHONY - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
NANCE, AARON SEAN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
GORE, BILLY WAYNE - DRIVING WITH AN UNLAWFUL ALCOHOLCONCENTRATION
WHITE, TABITHA FAITH - SHOPLIFTING
FAULKNER, TRAMONT NMN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
PRICE, MATTHEW KIMBALL - MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
WILLIAMS, DANIELLE LEE - MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL
SMITH, CHARLES DONALD - SHOPLIFTING
LINES, JASON MICHAEL - MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JOHNSON, TABATHA WHITNEY - Ordinance / Shoplifting, Ordinance / Assault; Assault and Battery
JOHNS, DUSTIN ALTMAN - FAILURE TO APPEAR
BAKER, JAMAL MALIK - SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS, SHOPLIFTING, VALUE $1,000 OR LESS
CLARK, JACOB RONALD - FAIL TO STOP FOR BLUE LIGHT, RECKLESS DRIVING
DRAPER, SALVATORE EUGENE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, Ordinance / Trespass
ZIMMERMANN, JOHN MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SINGLETON, YE’YAUNKA WILLIAMS - SHOPLIFTING UNDER $2,000
HAMM, DOMINIQUE CHAVEL - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN, UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
STANLEY, TAVON MALIK - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, PWID HEROIN, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
GRAHAM, LAMONT QWASHAWN - FAILURE TO APPEAR
SIMMONS, RASHAD ANQUANA - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
BOS, THOMAS JAY - Ordinance / Nudity
ABRAMS, JAMES ROBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO DRIVER’S LICENSE
UGANSKI, JESSICA MARIE - Ordinance / Nudity
FORE, MICHAEL OVELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DISREGARDING STOP SIGN
REAVES, MARK A. - OPERATING UNINSURED VEHICLE