Mugshots, March 4

SHOUP, JEFFREY TODD - Ordinance / Public Defecation or Urination
ELLIOTT, HUNTER LEE - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
MURPHY, TIERRA MONQUIE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, NO LICENSE TAG LIGHT, DRIVING UNDER SUSPENSION
WILLIAMS, MICHAEL ANTHONY - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MITCHUM, NICHOLAS ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HAM, JODY DUSTIN - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
FERGUSON, DARRIN CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
KENNEDY, ANITRA YATES - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CLARK, CRAIG RYAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SETTLE, DACKOTA SCOTT - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, Ordinance / Destroying, etc, Property - Personal Property
BROWN, JASON MICHAEL - POSSESS LESS THAN ONE GRAM ICE,CRANK,ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.PRIOR 6/7/05), LOITERING, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
NORRIS, ZOEY ELIZABETH - DISORDERLY CONDUCT
JAMES, MIURECIO - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
KUHN, DION LEE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
COX, WILLIAM BRANDON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GRIFFIN, TIMOTHY DEWAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
GUYTON, WILLIAM DONALD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JACKSON, LOUANN BLANKENSHIP - FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
MASON, AVERY AUGUSTUS - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
CHANEY, CHRISTOPHER LEROY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
LILES, ERIC BRANDON - FUGITIVE, SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
SMITH, SAMUEL WARD - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
FULTON, JACQUAN DONTARI - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
GILLARD, AMINTA TARMELLA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
WALL, BRIAN AUSTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
PADGETTE, CHELSEA CHRISTINE - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
GORE, RAYQUAN LAMONT - IMPROPER TURN - SIGNAL REQUIRED, VIOLATION OF ABC LAW, POSSESS LESS THAN ONE GRAM ICE,CRANK,ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.PRIOR 6/7/05)
SELLERS, KAYLA NICOLE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
ALFORD, DARRELL KENTRELL - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HAYES, DAKOTA KENDRICK - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MOSLEY, TYLER MICHAEL - DISORDERLY CONDUCT
PEREZ HILARIO, NELSON RAFAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
FRINK, REGINALD JERMAINE - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESS LESS THAN ONE GRAM ICE,CRANK,ORCRACK COCAINE-3RD OR SUB.PRIOR 6/7/05)
SMITH, MARK ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
GILES, WHITNEY LAUREN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BUCHANAN, MICHAEL LEE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
COLES, KIMBERLY LOUISE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HYRE, RICHARD ALEXANDER - FAILURE TO APPEAR, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
HOPKINS, TONIE JEAN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
MARTIN, TRACY JENNILLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE