Mugshots, March 2

JONES, EARL NMN - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
MARTIN, JAMES CHARLES - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
LOUD, JESSECA PEYTON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BILLOW, WILLIAM TYLER - PEDESTRIAN DRUNK
SINGLETON, KAYLA ANN - FORGERY LESS THAN 10,000, FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER, BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE OVER $1,000 UP TO $5000
PIERCE, KENDALL DAMONT - DISORDERLY CONDUCT
FLAVOR, KIDRON ISRAEL - RESISTING ARREST, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ENTERING PREMISES AFTER WARNING OR REFUSING TO LEAVE ON REQUEST, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
DEMARINO, DONALD ALLAN - POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE, CRANK ORCRACK COCAINE-2ND OFF AFTER 6/7/05)
HERNDON, RANDY NORRIS - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, RECKLESS DRIVING
JOHNS, CARLOS JAMAR - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
NUNES-SOARES, ERIC JUNIO - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
WAITES, JAMES ANDREW - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
WILLIAMS, RAHEEM TYREZ - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE
RIVERA, TONY ORLANDO - CONTEMPT OF COURT
BENNETT, ANTANES DERRILL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MARLOW, CLINT ALLEN - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE
WARTH, TINA MARIE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
STEVENSON, WILLIAM SAMUEL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
SWEELEY, DAVID MICHAEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
THOMAS, JOHNNY RICARDO - RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
HERNANDEZ-GARRIDO, ROSENDA - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
BROWN, CARLTON DEVONTE - LARCENY UNDER $2,000
QUEEN, BREE CHANTEL - Destroys, alters, conceals, or tampers with physical evidence or biological material that is required to be preserved pursuant to this article
CERNEY, JESSICA ANNETTE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
GREEN, QUINTELL - FAILURE TO APPEAR
PHILLIPS, STEVEN CHASE - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
ANDERSON, ALBERT GEORGE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
ZINNER, MATTHEW DAVID - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BREEDEN, SAMANTHA ELIZABETH - OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CARROLL, HUBERT SKIPPER - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
MARTIN, ALLISON THERESE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
TORSIELLO, ANDREW MICHAEL - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
RAWLS, DUSTIN TRENT - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN
MERRICK, KEITH ALAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WATKINS, DALE C. - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE