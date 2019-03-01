Mugshots, March 1

BURROWS, JOHN BELTON - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
EADDY, STEVEN RODRIQUEZ - PETIT LARCENY
JENKINS, MYRON LAVAL - DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE, DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. CRACK COCAINE, OR PWID, NEAR SCHOOL
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - DISORDERLY CONDUCT
HENTHORNE, GEORGE DAVID - Ordinance / Trespass
GIBSON, CHRISTOPHER MONROE - VIOLATION OF PARAPHNELIA, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
JENKINS, BRITTNEY NADINE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
ELLIOTT, BRANDON LEWIS - FAILURE TO APPEAR
PRINCE, TRAVIS DEAN - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
REED, BENQUAN ELIJAH - VIOLATION OF PROBATION, VIOLATION OF PROBATION
PEREZ, ANGEL LUIS - FAILURE TO APPEAR
BONE, WALKER DWAYNE - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE, ATTEMPTING TO DEFRAUD SC LOTTERY
JENNINGS, STEVE SEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PITTMAN, JACQUELINE NICOLE - SHOPLIFTING
ASHENAFI, TARIKU ASRAT - DISREGARDING TRAFFIC SIGNAL, DRIVING UNDER SUSPENSION
COOK, JESSICA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
CLARK, KELLE AMBER - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
MENARD, CECILIA ELLEN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
PERRITT, BILLY NEWMAN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, IMPROPER VEHICLE LICENSE
SCHIFFL, ASHLEY HELEN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
MORRIS, JEAN NATE - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
RIVERA, VICTORIA - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GAMBLE, KASSEY - PUBLIC OFFICIAL, MISCONDUCT IN OFFICE, SEXUAL INTERCOURSE WITH PATIENT OR TRAINEE OF STATE MENTAL HEALTH FACILITY
TODD, WENDY DENISE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
BARBER, GEORGE ALBERT - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
TUTEN, LARRY CHRISTIAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MOULTRIE, CURTIS RASHAWN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WHITEMAN, JEREMY BROOKS - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
JOHNSON, MICHAEL ODELL - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING, SHOPLIFTING, SHOPLIFTING