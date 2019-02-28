Mugshots, Feb. 28

JONES, CHRISTINA ELAINE - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
CONNER, JOYCE ALLEEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DORAN, KARI LYNN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
ROBERTS, DAVID BLAIR - MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
GRATE, JAMES EDWARD - LARCENY UNDER $2,000
PATE, CHRISTOPHER LEEVERN - DISORDERLY CONDUCT
HYDE, ROBERT JOSEPH - Ordinance / Larceny
BUFFKIN, BOBBY JOE - Ordinance / Trespass
DOOLEY, CRAIG MATTHEW - OPERATING UNINSURED VEHICLE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
NICHOLS, HEIDI CHRISTINA - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GREEN, BILLY LEE - FAILURE TO APPEAR
CAMERON, WILLIAM CRAIG - CARELESS OPERATION, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
POORE, LAURIE LECUYER - FAILURE TO APPEAR
HARTSOE, JEFFREY XAVIER - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MCKNIGHT, BENJAMIN EARL - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
WARREN, FREDERICK ALLEN - VIOLATION OF ORDER OF PROTECTION
OURS, DAVID WAYNE - DRUGS/TRAFFICKING IN METH.OR COCAINE BASE - 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE
JAMES, SHOCKERA DUNKLEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
VEREEN, MICHAEL JUNIOR - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ORSI, JOEL JOSEPH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
MEADOWS, CHEYENNA LELAILA - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ALLSTON, WAYNE E. - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON, CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 1ST OFFENSE, KIDNAPPING
BRICE, JACOB DANIEL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE, KIDNAPPING
ZOLL, NATHAN CHRISTOPHER - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
STEELE, JAMIE LEON - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
OVERBY, GREGORY SCOTT - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
BIANCO, CARA MICHELLE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
CONYERS, ANTHONY LYNN - PAROLE VIOLATION
DAVIS, LEON - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
GAGUM, JOSEPH LEVON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
SMITH, TACORY DANIELLE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE