Mugshots, Feb. 27

BLAINE, THOMAS CLIFTON - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BOWLING, TORI ROSE - SHOPLIFTING, SHOPLIFTING
DUVALL, STEVEN JAMES - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HAMZAH, MICHEAL TAREK - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
BUTLER, CHRISTOPHER STEVEN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
HUGHES MARTIN, JENNIFER NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILLIAMS, ADAM WALKER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BARR, JOHN EARL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
THIGPEN, MATTHEW QUINN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE
BROMELL, DERRICK EDDIE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
WILHELM, JEFFREY JON - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
COOPER, KENNETH TROY - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
ADAMS, BRIAN DUWAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NICHOLS, CHRISTOPHER EVAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOATWRIGHT, RYAN CLARK - LARCENY UNDER $2,000, BURGLARY 2ND DEGREE, BURGLARY 2ND DEGREE, BURGLARY 2ND DEGREE
STEVENS, DONALD FRANKLIN - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
WATTS, TIMOTHY ZACK - RECKLESS DRIVING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HOWARD, THERON SHANTELL - MALICIOUS INJURY TO PERSONAL PROPERTYVALUE $5,000 OR MORE
DENNISON, SHAVONDA JANELL - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JORDAN, ASHLEY NICOLE - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 1ST OFFENSE
SKINNER, GLENN FITZGERALD - MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, MANUF., DIST., POSS W.I.T.D. CRANK ORCRACK COCAINE-1ST OFFENSEPRIOR 6/7/05), POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME
ARNOLD, MICHAEL WAYNE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
STONE, GREGORY LEE - FUGITIVE
DAVIS, ELIJAH CHRISTOPHER - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 3RD OR SUB. OFFENSE, POSSESSION OF A WEAPON DURING VIOLENT CRIME, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCH.II COCAINE)-3RD OR SUB OFF, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
WILKINSON, MICHAEL DALE - RECEIVING STOLEN GOODS $10,000 OR MORE
MCCRAY, LATRENIA ANN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BRYANT, GEORGE CHAD ELLIOTT - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
TARLTON, KELLEIGH LYNNE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
WILLIAMS, RONALD CARL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
HERRIOTT, DOMINIC - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
STUCKART, KERRY SONG - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE