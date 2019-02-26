Mugshots, Feb. 26

SESSIONS, DARLENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
ANDERS, SERENA GRACE - MANUFACTURING/POSS. SCH. I,II,III OR FLUNITRAZEPAM OR ANALOGUE W.I.T.D. 1STOF
MONTGOMERY, ANGELA DELORES - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
PERRY, BRANDON SCOTT - VIOLATION OF PROBATION
PEREZ, ANGEL LUIS - FAILURE TO APPEAR
BELLAMY, HUBERT ALLEN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HILLICK, FREDY LEE - PROPERTY OFFENSE, 3RD OR SUBSEQ. CONVICTTION, ENHANCE TO FELONY EBREACH OF TRUS, PROPERTY OFFENSE, 3RD OR SUBSEQ. CONVICTTION, ENHANCE TO FELONY EBREACH OF TRUS, PROPERTY OFFENSE, 3RD OR SUBSEQ. CONVICTTION, ENHANCE TO FELONY EBREACH OF TRUS, PETIT LARCENY, 3RD & SUBSEQ OFFENSE, PROPERTY OFFENSE, 3RD OR SUBSEQ. CONVICTTION, ENHANCE TO FELONY EBREACH OF TRUS
BEATY, KIMBERLY LYNNE - SHOPLIFTING, THIRD AND SUBSEQUENT OFF.
BERRY, THEOPHILUS XAVIER - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, RECKLESS DRIVING, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE
BUTLER, DERRICK LANCE MARKEL - FUGITIVE
BOWENS, ZARIEL KEVON - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
STALVEY, DAVID ODELL - FAILURE TO APPEAR
DANIELS, RICKEY DONAHUE - FUGITIVE
BROMELL, RYAN ISAAC - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, HABITUAL TRAFFIC OFFENDERS, DUS AS PER HABITUAL TRAFFIC OFFENDER STATUS, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
STEVENSON, ROBERT STORM - SHOPLIFTING
FAULK, CHRISTOPHER CHANTEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
HOLMES, SYLVIA LYNETTE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ALVAREZ, ISMAEL - TRAFFICKING IN COCAINE, 28G OR MORE, BUT LESS THAN 100G - 3RD OR SUB. OFFENSE
TAYLOR, PETER JOSEPH - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
GRAINGER, KELLY JOSEPH - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
DENNIS, JAMEL SHERIF - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school
TAYLOR, JOHN WILLIAM - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TODD, DONNIE JOE - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
OLIVER, EDWARD EARL - SHOPLIFTING
BULLARD, BILLY RAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HARRIS, JOHNNY PAUL - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
HAWKINS, BILLY J. - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
DEYOUNG, CHRISTIE LYNN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
LUCAS, JOHNNY DALE - RESISTING ARREST
SMITH, RONDRIC TYKEME - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, MALICIOUS INJURY TO ANIMALS, PERSONAL PROPERTY,INJURY VALUE $2,000 TO $10,000
MARIN, EDWARD JOSEPH - FAILURE TO RETURN RENTED OBJECTS UNDER $2,000, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, OPERATION OF RETAIL BUSINESS WITHOUT LICENSE OR SUSPENDED LICENSE
MONK, WILLIAM DAVID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MILLER, JOSHUA CHAD - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GORE, ALISHA SUE - RECKLESS HOMICIDE, DEATH RESULTS WITHINONE YEAR, CAUSED BY INJURY FROM VEHICLE
COOPER, JEREMIAH ROBERT - DOMESTIC VIOLENCE 1ST DEGREE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
GREENE, DIQIECE QUNELL - PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05), PWID/DIST.ETC. ICE, CRANK, CRACKCOCAINE - 1ST OFFENSE PRIOR TO 6/7/05)
GOINGS, DAJUAN ADRIAN - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE - 3RD OR SUB. OFFENSE
SMOOT, ANQUON CHAVIS - Ordinance / Loitering, POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
TAYLOR, PERRY - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
MYZICK, MATTHEW LEANARD - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MILLEN, WENDY MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, OPERATING OR PERMITTING OPERATION OF UNLAWFULLY REGISTERED AND LICENSED VEHICLE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE
STILLER, WESLEY DEANE - FAILURE TO APPEAR
PETERS, COURTNEY DANIELLE - SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MONAHAN, TRAVIS MICHAEL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
ROBBINS, CASSANDRA RENEE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR