Mugshots, Feb. 25

NORCZYK, KRISTINE ADRIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TUCKER, CAMERON ANTWAUN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SUMMERLIN, SHANNON NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LAKES, TIMOTHY LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SMITH, TACORY DANIELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
TYLER, RAYJON AMERE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
FIDDIE, JEFFREY ERIC - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
SANTIZ, DELMAR - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO GIVE INFORMATION AND RENDER AID, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WILLIAMS, BRADLEY RAY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
EGAN, ROBERT WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
KELLY, TOMMY JO - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
DEXTRAZE, KEVIN RICHARD - UNLAW. STORE, KEEP., POSS. MACHINE GUN OR SAWED-OFF SHOTGUN OR RIFLE, FAILURE TO APPEAR
MCMILLAN, JIMMY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SEAMAN, SCOTT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BUTLER, CAMERON JO-ANTHONY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KERIN, MICHAEL CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR
LYTLE, ZACHARY ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
FURCAL, EDWARD LUIS - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
EGAN, ROBERT WILLIAM - DOMESTIC VIOLENCE HIGH & AGGRAVATED NATURE
KELLY, TOMMY JO - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
DEXTRAZE, KEVIN RICHARD - UNLAW. STORE, KEEP., POSS. MACHINE GUN OR SAWED-OFF SHOTGUN OR RIFLE, FAILURE TO APPEAR
MCMILLAN, JIMMY LEE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SEAMAN, SCOTT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BUTLER, CAMERON JO-ANTHONY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
KERIN, MICHAEL CHRISTOPHER - FAILURE TO APPEAR
LYTLE, ZACHARY ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
FURCAL, EDWARD LUIS - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
SMALLS, SASHA LAVELLA - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ERKSTRAM, MORGAN - DISORDERLY CONDUCT