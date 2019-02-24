Mugshots Feb. 24

JORDAN, JAROROD DEAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SIMMONS, DANIELLE SUE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SEAMAN, SCOTT - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
CRIBB, CHADWICK MADISON - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, LARCENY UNDER $2,000
BUTLER, CAMERON JO-ANTHONY - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BAKER, AMBER NICHOLE - DISORDERLY CONDUCT
LYTLE, ZACHARY ROBERT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTORVEHICLE
SUMMERLIN, SHANNON NICOLE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TUCKER, CAMERON ANTWAUN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, DAVID DOUGLAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
SMITH, TACORY DANIELLE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
LAKES, TIMOTHY LEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
PORCHER, TERRELL HASHIM - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
JONES, GREGORY - DISORDERLY CONDUCT
KNIGHT, XAVIER CHRISTOPHER - KIDNAPPING, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, KIDNAPPING, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
MATTHEWS, DERIC ROBERT - IMPROPER USE OF DEALERS LICENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
WARREN, GREGORY KEITH - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
RONAN, JULIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
SPAIN, KEMETHA ANN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KEENEY DARBY, LEEANNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
NORTON, KENNETH PAUL - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TOVAR, MARCO NMN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
RHODES, CAMERON ALEXANDER - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
HUGGINS, NATHANIEL - DISORDERLY CONDUCT
FLOYD, CHRISTIAN LEE - FRAUDULENT CHECK, UNDER $500 - 1ST OFFENSE
BOURNE, VICTORIA ROSE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
COLLINS, MACKENZIE LYNN - SIMPLE ASSAULT
JOHNSON, GEORGE HAZEL - PEDESTRIAN DRUNK
GOODMAN, STEPHEN ANTHONY - SHOPLIFTING
JOHNSON, DEONTE VASHAWN - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE, TOO FAST FOR CONDITIONS, Duties of driver involved in accident involving unattended vehicle. LEAVING THE SCENE
CONLEY, WAYNE RAY - BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
CLARIDA, CHRISTOPHER JOHN - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
ALSTON, TRAVIS SENTELL - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE -2NDOFFENSE
BRANDSTETTER, CANAAN JAMES - DISREGARDING STOP SIGN, DRIVING UNDER SUSPENSION
WARD, RICKY DALE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
FORD, CHRISTOPHER DEWAYNE - KIDNAPPING, KIDNAPPING, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED OR ALLEGEDLY ARMED W/ DEADLY WEAPON
SOMERS, SCOTT RAYMOND - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, TRANSP ALCOHOL IN MTR VEH WITH SEAL BROKEN SEE 2287 FOR GENERAL VIOLATIONS), HISTORICAL STATUTES
GRAHAM, PAUL - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE