Mugshots, Feb. 23

NICOLAU, RONALDO ADRIANO - SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
KENNEDY, JOHN LYNWOOD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MADDOX, MELANIE DAWN - CRUELTY TO CHILDREN TORTURE, DEPRIVATION)
KENNEDY, JOHN LYNWOOD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MULLEN, TAMMY MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RUSENKO, JAMES CLARK - ARSON 2ND DEGREE
WARD, JACK BRADFORD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
RUSENKO, JAMES CLARK - ARSON 2ND DEGREE
WARD, JACK BRADFORD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, Use of license plate on vehicle other than vehicle for which plate was issued., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
BARNETTE, SIERRA SUMMER - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
HEMINGWAY, WILLIAM EARL - POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON, POINTING AND PRESENTING FIREARMS AT A PERSON
BIAGIONI, CRYSTAL ANN - Ordinance / Destroying, etc, Property - Real Property
SOLANO, SAGE ANDREW - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
REAVES, YOLANDA ANN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
RACICOT, BRUCE DWIGHT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
PEDRICK, JAMES DAWAYNE - DRINKING ALCOHOLIC LIQUORS IN PUBLIC CONVEYANCE UNLAWFUL, Ordinance / Trespass, DISORDERLY CONDUCT, PEDESTRIAN DRUNK
RUTH, NICHOLAS AUSTIN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MCCRAY, TAUSHEENA SHAMOR - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ROBLERO BRAVO, EBARISTO FROSELITO - OPEN CONTAINER, OPEN CONTAINER
GAMBLE, CHRISTOPHER THOMAS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE
BRYANT, FABIAN DALE - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
CHESTNUT, RAHEEM ORENDELL - OPEN CONTAINER
DELANEY, WILLIAM OLIVER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
POMPER, JACK - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ELPUS, JEREMY - SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
LAWSON, KRISTOL LYNN - OPERATING UNINSURED VEHICLE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
DETAMORE, GANNON MICHAEL - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
DE LA CRUZ- MORALES, JESUS - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
MCCLEOD, LERON MONKE - BURGLARY 1ST DEGREE, COMMON LAW ROBBERY, STRONG ARM ROBBERY
PELLETT, MATTHEW DAVID - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB., RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS, VIOLATION OF PROBATION
DUNCAN, RALPH AARON - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WHITE, NATHANIEL JOSEPH - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
DOYLE, JOHN RICHARD - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
THIGPEN, DUSTIN JODY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
SOTO, ALEC DANIEL - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000, DRIVING UNDER SUSPENSION
GARDNER, LAMEKE NIGEL - RECEIVING STOLEN GOODS, VALUE u003c$2000
LUNN, JOHNATHAN ANDRE - FAILURE TO APPEAR
JACKSON, ZACOURIE GARRETT - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
SILVA, PRISCILA SIMONES DA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BURROWS, JOHN BELTON - SHOPLIFTING UNDER $2,000, SHOPLIFTING UNDER $2,000
TATE, JOSHUA KYLE - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE OVER $1,000 BUT u003c $5000
BONE, RICKY LEE - UNLAWFUL POSS/OPERATION OF SLOT, VIDEO,VENDING MACHIN OR GAMBLING DEVICE
BROOKS, CHARLES ALEXANDER - BURGLARY 2ND DEGREE
BROOKS, CHARLES ALEXANDER - BURGLARY 2ND DEGREE