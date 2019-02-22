Mugshots, Feb. 22

MCCOY, ASHANTIE DAJE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
HAYE, CLIFFORD ALAN - VIOLATION OF MAGISTERIAL RESTRAINING ORDER
WILLARD, KENRESHA LYNNETTE - SHOPLIFTING
BICHSEL, SANDRA CHRISTINE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
KERFOOT, TODD FRANKLIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLACKBURN, JOSEPH PAUL - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
JOHNSON, BIANCA TAMAJA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HUMPHREY, GREGORY LEVI - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
DUPREE, GREGORY UGEAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ANAYA, GERARDO VELASCO - DRIVING WITHOUT A LICENSE - 1ST OFFENSE
OLIVER, DELNEICHO FLODETTE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
JOHNSON, EVANS JAMES - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
POSTEMSKI, KALEB ROBERT - FAILURE TO APPEAR
BLACKBURN, MARK ANTHONY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GRANT, JARRELL - FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, SPEEDING, OVER 25 MPH OVER THE SPEEDLIMIT, MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05), MFG. DIST. ETC. OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE 3RD & SUB AFTER 6/7/05), PWID CONTROLLED SUBSTANCE NEAR SCHOOLOTHER THAN COCAINE)
KARETAS, THOMAS ALEXANDER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
POWELL, TICY SHERRELL - FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT
HENDRICKSON, LILLIAN MICHELLE - FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR, FAILURE TO APPEAR
CRAIG, ANDREW JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
BLUNT, DEDRICK LEE - IMPROPER LANE CHANGE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
RUSSELL, DEVIN MEGUIL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GORNELL, DANIEL ROY - Ordinance / Trespass
BARRINEAU, KAREN BRITTANY - VIOLATION OF PROBATION
EUCARE, VALENTINE NMN - FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
WILLIAMS, DONNIE MACK - FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS, FAILURE TO APPEAR, COUNTY OR MUNICIPAL ORDINANCE SUMMONS
CLARKE, SUDHEER JEFFERY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, KIDNAPPING
MORTON, DANNY FERNANDEZ - SHOPLIFTING UNDER $2,000
WILLIAMS, ASHLEY CHRISTINE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
CAUSEY, JESSIE WILSON - PAROLE VIOLATION
PRIEST, LEETERRIUS JAMAL - FAILURE TO APPEAR
GOULD, ALAN FREDERICK - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WYSIENSKI, CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
DAVIS, MICHAEL DEAN - Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE