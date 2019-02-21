Mugshots, Feb. 21

BURNSFIELD, KIMBERLY ANN - RESIST ARREST; OPPOSE,RESIST,OR ASSAULTLAW ENFORCEMENT OFFICER SERVING PROCESS, PROSTITUTION - 1ST OFFENSE
WHITE, MICHAEL LEON - ASSAULT AND BATTERY BY A MOB 2ND DEGREE
JONES, JERMAINE JAMAL - CARJACKING -TAKE/ATTEMPT A VEHICLE FROMPERSON BY FORCE WITHOUT GREAT BODILY IN
ESPINO, GEORGE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
VEREEN, PAUL NMN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
PERKS, BRITTANY LYNN - A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, FAILURE TO APPEAR
HOLMES, TYREAUNA NAUTICA - OBSTRUCTING JUSTICE, ACCESSORY AFTER THE FACT TO FELONY A, B, C OR MURDER
GAMBLE, EDWARD JOSEPH - Ordinance / Public Possession of Open Containers, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE, STALKING, PEEPING TOM, EAVESDROPPING OR PEEPING
WILLIAMS, JAMAR FREDDIE - POSS WEAPON DURING VIOLENT CRIME IF ALSO SENTENCED TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION, CRIMINAL CONSPIRACY, COMMON LAW CONSPIRACY DEFINED, MURDER
SCHAARSCHMIDT, KARL WILLIAM - CONTEMPT OF MAGISTRATE’S COURT
GINNARD, GREGORY ALLEN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JAQUES, ROBERT WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TYLER, ALEXANDRIA LAUREN - MALICIOUS INJURY TO TREE, HOUSE; TRESPASS UPON REAL PROPERTY, VALUE $2000 OR LES, DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
ANDERSON, JOSHUA MARQUESE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
OWENS, LISA ANN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
BULLARD, BILLY RAY - FAIL TO YIELD, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
HILBOURN, JANICE PEARLINE - RECKLESS DRIVING, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
SQUIRES, SETH GARNER - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF
SHERROD, KAREE MARION - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
HESTER, JACOB LEE - LITTERING, 15 TO 500 LBS OR 27 TO 100 CUBIC FEET, LARCENY UNDER $2,000
SMITH, MALCOLM EDWARD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE
FENTERS, JAMES OSWAN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BECKETT, KENYATTA L. - OBTAIN SIGNATURE OR PROP. UNDER FALSE PRETENSES, VALUE $1,000 OR LESS
MILLER, ALEX SHERWOOD - TRESPASSING
RINGER, BRIAN LEE - VIOLATION OF PROBATION
CHRISTOFILI, DAVID JOSEPH - STALKING
DAVIS, SOLAR CHASE - UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE, UNLAWFUL TO DISSEMINATE OBSCENE MATERIAL TO PERSON UNDER 18 YRS OF AGE
GUADAGNO, EDWARD MICHAEL - FAILURE TO APPEAR
GRESHAM, RICHARD LEE - LITTERING , LESS THAN 15LBS OR 27 CUBICFEET IN VOLUME - 1ST OFFENSE
PEREZ-TEMICH, MIGUEL ANGEL - HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, FAILURE TO STOP FOR A BLUE LIGHT, NO INJURY OR DEATH - 1ST OFFENSE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
NEALY, JOYCE MCNATT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPERATING MOTOR VEHICLE IN VIOLATION OFRESTRICTIONS ON RESTRICTED LICENSE, RESISTING ARREST
ENNIS, SYLVIA - SHOPLIFTING
ROBERTS, JASON HYMAN - VIOLATION OF PROBATION
EDWARDS, WANDNETTA - SHOPLIFTING
TENTINGER, RICKY LYNN - Ordinance / Stopping in Hazardous or Congested Places
PIERCE, ANTONIO TERRELL - ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
PEET, BRADLEY ALEXANDER - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BRAYBOY, NICOLE - SHOPLIFTING
ROCKETT, REGGINAL LA SHAWN - HEROIN, MORPHINE, ETC., TRAFFICKING IN ILLEGAL DRUGS, 28G OR MORE, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
MCCANN, TODD MATTHEW - Ordinance / Trespass
DAVIS, ADRIAN SCOTT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WEISSBACH, ALEXANDER CLAYTON - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
POWELL, ANGELA LYNN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
FORNEY, PETER GERARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
CARTER, LAUREN LEIGH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
CALLAN, CYNTHIA DARLENE - TEMPORARY LICENSE PLATE FOR VEH. TO BE REGISTERED IN ANOTHER STATE ARTICLE VIO., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE