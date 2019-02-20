Mugshots, Feb. 20

KENNEDY, STEVEN ANTHONY - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COCHRAN, CYNTHIA LYNN - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JOHNSON, GAGE AUSTIN - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
HAYWARD, WILLIAM PATRICK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LATHAM, CLOE ALEXIS - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
WHEELER, GREGORY HOWARD - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., POSS LESS THAN ONE GRAM OF ICE,CRANK,OR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05), POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
RICE, ROBIN LORI - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
VANOVER, SEAN GLENN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WOODBERRY, RAPHAEL TRISTANSAQUAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
RICKS, CLAYTON JORDAN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GRAINGER, MAKAYLA NANCY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TRAKAS, TJ KYLE - POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE, PWID HEROIN, MANF. DIST. PWID CRANK OR CRACK COCAINE1ST OFF AFTER 6/7/05)
GRAINGER, KATELAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
FRANCIS, CECIL TRAVIS - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, UNLAWFUL OPERATION OF UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE
DOIRON-CANUP, BRIANNA DANIELLE - OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Ordinance / Giving or Selling to Person to Whom Sales are Illegal
BREWSTER, JAMES EMMETT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
WALDEN, MARK WAYNE - POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., Ordinance / Loitering, POSS. OF OTHER CONTROLLED SUB. IN SCHED. I TO V - 1ST OFFENSE
LONG, ERICA DANIELLE - PURCHASE OR POSSESSION OF BEER OR WINE BY MINOR, SIMPLE POSESSION OF MARIJUANALESS THAN 28 GRAMS) 1ST OFFENSE
NETTLES, THADDEUS - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
BARRINEAU, KAREN BRITTANY - POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
GREEN, ANTON NMN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, HIT & RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED INACCIDENT WITH MINOR PERSONAL INJURY
CRAIG, ANDREW DUNCAN - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
COOK, BRADLEY NATHANIEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 2ND OFFENSE, SPEEDING, 10 MPH OR LESS OVER THE SPEEDLIMIT
JARRELL, DEBORAH ANN - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
TODD, TIMOTHY FRANKLIN - MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS
HENSON, SHAN TYRELL - POSS. MARIJUANA 28G 1 OZ)OR LESS, OR10G OR LESS OF HASH - 2ND OR SUB.
ROY-CROTSER, STACY RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
GUADAGNO, EDWARD MICHAEL - FAILURE TO APPEAR