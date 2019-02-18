Mugshots, Feb. 18

TASKER, DAIMON CASEY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
GRIFFIN, EDWARD JOSEPH - Ordinance / Trespass
SPILIOTIS, PETER JAMES - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
GLOVER, GREGORY ALLEN - MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS, FELONY DRIVING UNDER THE INFLUENCE, GREAT BODILY INJURY RESULTS
MOTTS, COURTNEY SUE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MILLER, TONY GLENN - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
CRAWFORD, JESSICA RENEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, MANF., DIST.ETC. ICE, CRANK, OR CRACKCOCAINE, 1ST OFF. PRIOR 6/7/05), ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DALTON, CHRISTOPHER RAY - SHOPLIFTING UNDER $2,000
ELMORE, DONALD JAMES - SHOPLIFTING UNDER $2,000
MITCHUM, LATESHA DANYELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE
HUGGINS, DEWON TYQUIL - RESISTING ARREST, PEDESTRIAN ON CONTROLLED ACCESS HIGHWAY, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
MEJIA, RODRIGO HERNANDO - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT,VALUE $5,000 OR MORE
MCELVEEN, MARVIN - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
STONE, JEFFREY WAYNE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
ROBINSON, DARREN JAMES - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
GRICE, DESMOND JAMAL - FAILURE TO APPEAR
GORE, CHRISTOPHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION
HENRY, GARY MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
JOHNSON, ARRON LUTHER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LUNCSFORD, TONYA SUE - LARCENY UNDER $2,000, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
KING, LYDIA MAE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BUTLER, BRE’YAUNNA HAYLEE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
SENTER, OLIVIA DOLORES - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, WINDOW TINTING, SUNSCREENING, INSTALLATION, SALE/ CERTIFICATE VIO. CONSUMER, NO LICENSE TAG LIGHT, SHOPLIFTING
MILLER, NICHOLAS PHILIP - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE