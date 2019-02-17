Mugshots, Feb. 17

LARIMORE, KEVIN NMN - ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 2ND OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
HARDIN, MATTHEW LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILLIAMS, AMY PATRICE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
CAUSEY, CHASE BAILEY - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
WILSON, TROY ROBERT - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
JASARENO MADRID, JOHN ANTHONY - SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, SALE OR DELIVERY OF PISTOL TO, AND POSSESSION BY, CERTAIN PERSONS UNLAWFUL, UNLAWFUL TURNING,TURNING FROM WRONG LANEOR IMPROPER SIGNAL, NO DL IN POSSESSION, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
BONNER, CATHERINE ROSE - FORGERY LESS THAN 10,000, FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD VALUEu003e$500 IN 6 MONTH PERIOD, BY CARDHOLDER
ELLIOTT, RALPH JOSEPH - TRESPASSING AFTER NOTICE
SAINZ, JESSIE LAWRENCE - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally
BURISON, JEROMY ISAIAH - FAILURE TO APPEAR
MARINO, DOMINICK PAUL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MILLER, JASON MICHAEL - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
LECUYER, CORNELIA - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
TRUONG, ANDY QUANG - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
MCCALL, TIMOTHY WAYNE - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL
BEEPATH, DAVON ASHWYN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
JOHNSON, ERICK ILIK - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BOWMAN, DEON THURNELL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
LUNCSFORD, TONYA SUE - LARCENY UNDER $2,000, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL, DRIVING UNDER THE INFLUENCE, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE
MCMAHON, PATRICK MARTIN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, NO VEHICLE REGISTRATION IN POSSESSION, FAILURE TO MAINTAIN PROOF OF INSURANCE
CHRISTOPHER, JERRY WAYNE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
RODRIGUEZ, LISA MARIE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
ANTHONY, THOMAS EDWARD - GRAND LARCENY $2,000 TO $10,000
FAZIO, LAUREL ANN - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
TAMBURINI, RENEE JACQUELINE - TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
BARRESI, DREW ANTHONY - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, NO DRIVERS LICENSE
SAYERS, WALTER EDWARD - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
DEMETRIADES, ERIKA RENEE - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, A person possessing less than one gram of methamphetamine or cocaine base
COLLINS, CHRISTY LYNNE - POSSESSION OF DANGEROUS ANIMAL - 1ST OFFENSE
HICKS, JUSTIN WAYNE - HINDERING AND OBSTRUCTION LAW ENFORCEMENT
HUNT, JOSH MATTHEW - FAILURE TO RETURN LIC. PLATE AND REGISTRATION UPON LOSS OF INSURANCE - 1ST OFF., DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER THE INFLUENCE
HEYWOOD, NEOSHA NICOLE - DISOBEYING A POLICE OFFICER, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
ELLAM, KYLE DAVID - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
STANLEY, BOYD VINCENT - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE
TUCKER, TRISHA NICLOLE - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
MORELAND, KYLEE WEST - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
IDRISSI, JAY ABRAMM - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE