Mugshots, Feb. 16

RAMSEY, JEROME DAVID - SHOPLIFTING UNDER $2,000, DISORDERLY CONDUCT, SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
WILLIAMS, AMY PATRICE - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
HERRIOTT, BRANDON ISAIAH - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
BELLAMY, CAREY TURNER - DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED MOTOR VEHICLE - 1STOFFENSE, FAILURE TO SIGN REGISTRATION CARD
LEWIS, BOBBY KEIWUAN - POSS.,CONCEAL,SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE,VALUEu003e$1,000 u003c$5000
WISE, CHRIS WILLIAM - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GRANT, SENQUAN KWANE - CRIMINAL DOMESTIC VIOLENCE
AUSTIN, NELSON DALE - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
SCOTT, RODNEY ROMERRO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE
MCGOWAN, DOUGLAS CRAIG - Ordinance / Trespass
COTTON, AUSTIN SHANE - SPEEDING, OVER 15 BUT LESS THAN 25 MPHOVER THE SPEED LIMIT, SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
ALBIN, JOSEPH THOMAS - USE OF VEHICLE W/O PERMISSION FOR TEMP.PURPOSE ONLY, UNCONNECTED TO OTHER CRIME
HAMER, MATTHEW EVIE - FORGERY LESS THAN 10,000
ALTMAN, CHARLIE DENNIS - Illegal graffiti vandalism; penalty; removal or restitution, FUGITIVE
MCCRAY, REGINALD ANDRE - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
THOMPSON, JEROME KEITH - SHOPLIFTING UNDER $2,000
SIBERT, XAVIER EARL - VIOLATION OF PROBATION
KATHKE, JOSH THOMAS - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000, BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
SAVITSKY, JOSEPH JOHN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, FAILURE TO STOP WHEN MEETING OR PASSINGSTOPPED SCHOOL BUS 1ST OFFENSE
GORE, JOSEPH EDWARD - SPEEDING, OVER 10 BUT LESS THAN 15 MPH OVER THE SPEED LIMIT, OPEN CONTAIN OF BEER/WINE IN VEHICLE, Driver’s license required; surrender and disposition of out-of-State licenses; local licenses / MORE THAN ONE DL
STEPHENS, RYAN BRANDON - FUGITIVE
BROWN, TIMOTHY DANIEL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., SHOPLIFTING/ENHANCEMENT FOR 3RD OR SUBS.OFFENSE VALUE $1,000 - $5,000
COLLINS, ROBERT JEFFERSON - SHOPLIFTING UNDER $2,000
DAVIS, TYRONE - SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION, FAIL TO REGISTER 3RD & SUBSEQUENT OFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
JAMISON, JARVIS TRYMAINE - POSSESSION OF MARIJUANA MORE THAN AN OUNCE 28 GRAMS)
MARSH, STEVIEON DESHAWN - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA, HINDERING POLICE/ RESISTING ARREST, UNLAWFUL POSSESSION OF A CONCEALED WEAPON, RECEIVING STOLEN GOODS $2,000 OR LESS
MYERS, WAYNE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
MOSSBURG, CASSIE LOUISE - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
GUNNOE, MICHAEL RAY - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE, CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
TAYLOR, JEFFREY ALLEN - CONTEMPT OF COURT
WILSON, LEONARD RANDY MASIO - DOMESTIC VIOLENCE 2ND DEGREE, BURGLARY 1ST DEGREE, ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, KIDNAPPING, ATTEMPTED MURDER, POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH, POSSESSION OF FIREARMS & AMMUNITION
SEWARD, DANIEL BUCK - CONTEMPT OF COURT
IVEY, CHRISTOPHER DAVID - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
EDDINGTON, ROBERT GLYNN - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PFEIFER, JAMES BRYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, Vehicles required to be registered and licensed., FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE
KUNSELMAN, PATRICK PAUL - SHOPLIFTING
LANHAM, EVA MARIE ROSE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
MARSHALL, DEREK BRUCE - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION
MOORE, SARAH CHRISTINE - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
HOLTON, GLEN RICHARD - Ordinance / Public Disorderly Conduct Generally, SHOPLIFTING UNDER $2,000
CHOATE, STACIE LYNN - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN)
DAUSCHER, KYLE THOMAS - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
PALMER, TIMOTHY EARL - CONTEMPT OF COURT
ALBIN, MICHAEL IAN - OPERATING VEHICLE ON HIGHWAY WITHOUT REGISTRATION AND LICENSE
ZAITSEV, NIKOLAI RYDER - BEER AND WINE PURCHASE, CONSUMPTION, OR POSSESSION BY A MINOR, PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, ALCOHOL-OPEN CONTAINER OF BEER OR WINE IN MOTOR VEHICLE, RECKLESS DRIVING
SIMMONS, JASANI SHYEIRA - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TIMM, SEAN MICHAEL - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
WARD, MICHAEL HEATH - DRIVING UNDER THE INFLUENCE
COENNEN, RICHARD ALEXANDER - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
BROWN, MERVIN EUGENE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
TODD, RONNIE LEGRAND - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE, DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WILSON, JAQUAN JERRY LEE - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
YOUNG, MARION BRYAN - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE