Mugshots, Feb. 15

SAINI, HIMANI - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GULLEDGE, SHARON E. - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
HELDENBRAND, DEVIN ROGER - BURGLARY NON - VIOLENT) AFTER JUNE 20, 1985) - SECOND DEGREE
MCCANTS, FRANKLIN LAVERN - FELON IN POSSESSION OF A FIREARM
WASHINGTON, PATRICK JAMEL - GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT., Ordinance / Loitering, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE, HEROIN, MORPH., ETC.,TRAFFICK IN ILLEGAL DRUGS, 4G OR MORE, BUTu003c 14G-1ST OFF
HARTMAN, DEAN RONALD - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, OPERATING UNINSURED VEHICLE, NO DRIVERS LICENSE, FAILURE TO PROVIDE PROOF OF INSURANCE, FAILURE TO OBTAIN LICENSE, PERMIT, STAMPOR TAG
DENISCO, JAMES EDWARD - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
COLEMAN, THOMAS DEMARCUS - Ordinance / Trespass, DISOBEYING A POLICE OFFICER
CORTEZ, RICHARD MATTHEW - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF., DISTRIBUTE, SELL, PURCH., MANUF. COCAINE,OR PWID, NEAR SCHOOL
ROBERTS, ANDREW WAYNE - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
EDWARDS, MACK VAY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
WASHINGTON, IZAIAH RAYSHON - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
YOUNG, ROBERT LEVANDER - ATTEMPT/POSS L/T ONE GRAM OF ICE, CRANKOR CRACK COCAINE-1ST OFF AFTER 6/7/05)
RICHARDSON, PAULA RENEE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
BURROUGHS, CONTROY LAFANZE - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 1ST DEGREE
COX, MARK AMIEL - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
HINKLE, JAMES MARTIN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
BOWENS, ZARIEL - POSS., CONCEAL, SELL., OR DISPOSE OF STOLEN VEHICLE, VALUE $5,000 OR MORE
JOLLEY, CHERIE ELAINE - FALSE REPORT OF STOLEN VEHICLE
MILLER, ALEXIS LORAINE - FORGERY LESS THAN 10,000, PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
COOPER, TIMOTHY CHARLES - DISTRIBUTION OF COCAINE - 2ND OFFENSE
WALKER, NEWITT RODNEY - POSS COCAINE 2ND OFFENSE AFTER 6/7/05_, HEROIN,MORPH.,ETC, TRAFFICK ILLEGAL DRUG4G OR MORE, BUT LESS THAN 14G -2ND/SUB., HIT AND RUN, DUTIES OF DRIVER INVOLVED IN ACCIDENT, PROPERTY DAMAGE, IDENTITY FRAUD TO OBTAIN EMPLOYMENT OR AVOID DETECTION BY LAW ENFORCEMENT, Ordinance / Loitering
BLAKELY, MICHALA - TRANSP. IN VEHICLE W/SEAL BROKEN, POSSESSION OF MARIJUANA, LESS THAN 1 OZFIRST OFFENSE
HARRIS, DANIEL LEE - SHOPLIFTING UNDER $2,000
GILCHRIST, MARVIN DEMETRIOUS - POSSESSION OF DRUG PARAPHENALIA
HALL, ELIZABETH BISHOP - VIOLATION OF PROBATION
SINGLETON, DELL OMEGA - RUTH - BREACH OF TRUST WITH FRAUDULENT INTENT UNDER $2,000
ACEVEDO, JASON JONATHAN - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 2ND DEGREE
GREEN, JOSEPH WAYNE - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
BROWN, ALAN VINCE - VIOLATION OF PROBATION
HUCKS, BOBBY D. - UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, POSS. OF COCAINE, 1ST OFFENSE
LANDER, SCOTT PHILLIP - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
BAILEY, BROOKE ELIZABETH - UNLAWFUL NEGLECT OF CHILD OR HELPLESS PERSON BY LEGAL CUSTODIAN
JOHNSON, JAMIE DALE - FAILURE TO APPEAR, MALICIOUS INJURY DAMAGE) TO PERSONAL PROPERTYVALUE $2,000 OR LESS, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, FUGITIVE
STANTON, JAMES ALEXANDER - FORGERY LESS THAN 10,000
WILLIAMS, JERRY LYNN - FAILURE TO APPEAR
KINLAW, IYLANA ALEXIA - TELEPHONE/ UNLAWFUL COMMUNICATION
PERRY, DERICK SCOTT - SIMPLE POSSESSION OF MARIJUANA
PIERCE, JALISSA ELIZABETH - PWID MARIJUANA, FIRST OFFENSE, TRAFFICKING IN COCAINE, 10G OR MORE, BUT LESS THAN 28G - 1ST OFFENSE, UNLAWFUL CARRYING OF PISTOL, MDP,NARCOTIC DRUGS IN SCH IB)&C), LSD,AND SCH II COCAINE) - 1ST OFFENSE, Drugs/Distribute, sell, purchase, manuf. Drug other than crack cocaine, or pwid, near school, MANF., DIST., ETC OF METHAMPHETAMINE ORCOCAINE BASE - 1ST OFF AFTER 6/7/05)
GANDRA, ALESSANDRO - DRIVING UNDER THE INFLUENCE - 1ST OFFENSE
NORTON, MARIA ANN - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE)
WHITAKER, LESLIE ELAINE - FAILURE TO APPEAR
THOMPSON, TYQUAN DARRELL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
LEE, DILLON BRAD - DUI