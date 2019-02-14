Mugshots, Feb. 14

WARD, ANTONIO ROMERO - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
COOK, ALLEN LAMONT - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE, TRESPASSING ON ANOTHER’S LAND WITHOUTPERMISSION - 1ST OFFENSE
DAVIS, CALEB MIKKAL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SHAMBURG, JESSIE WAYNE - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LYNCH, RICKEY WESLEY - BREACH OF PEACENONAGGRAVATED IN NATURE), FILING A FALSE POLICE REPORT OF A FELONYVIOLATION
INABINET, JOSEPH HOSEA - SHOPLIFTING, VALUE OVER $1,000 BUT LESSTHAN $5,000
WHITACRE, WILLIAM CHASE - PETIT OR SIMPLE LARCENY UNDER $2,000
FERNANDEZ, MANUEL ANTONIO - GRAND LARCENY $10,000 OR MORE
SHELLEY, KENNETH GRAHAM - SHOPLIFTING
BUIE, WILSON ROBERT - SHOPLIFTING UNDER $2,000
EVANS, TWANNA MICHELLE - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
SAULTS, DEBORAH ANN BROWN - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE, GIVING FALSE INFORMATION TO LAW ENFORCEMENT, FIRE DEPT. OR RESCUE DEPT.
JACKSON, DUSTY MARIE - ENTRY ON ANOTHER’S PASTURE OR OTHER LANDS AFTER NOTICE
SANDERS, JAMES ROBERT - CONTEMPT OF FAMILY COURT BY ADULTOFFENSE
OLSEN, JENNIFER LYNN - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HARDIN, JESSIE LEON - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
LADSON, LASHON ALVIN - ASSAULT AND BATTERY OF A HIGH AND AGGRAVATED NATURE ABHAN), POSS. WEAPON DURING VIOL. CRIME, IF NOTALSO SENT. TO LIFE W/O PAROLE OR DEATH
BUTLER, DUSTIN ANTHONY - DOMESTIC VIOLENCE 3RD DEGREE
HOWARD, THERON SHANTEL - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE NOT SUSPENDED FOR DUI - 1ST OFFENSE
CONNELL, JACK EDWARDS - MDP, NARCOTIC DRUGS IN SCH. IB) & C),LSD, AND SCHED. II COCAINE)- 1ST OFF.
BREBNER, CAMERON BENTLY - UNLAWFUL USE OF TELEPHONE
JACKSON, RICO LEE - ARMED ROBBERY, ROBBERY WHILE ARMED WITHA DEADLY WEAPON, BURGLARY AFTER JUNE 20, 1985) - FIRST DEGREE
WYRICK, PATRICK MCKINLEY - POSSESSION OF HEROIN, FIRST OFFENSE
DELONG, EBONY NICOLE - VIOLATION OF PROBATION
BROWN, MACK LEROY - DRIVING UNDER SUSPENSION, LICENSE SUSPENDED FOR DUI - 3RD OR SUB. OFFENSE
MARTINDALE, JEREMY ALAN - SHOPLIFTING UNDER $2,000
JOHNSON, KELVIN CLEVELAND - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
JOHNSON, DARRIN ANTHONY - ASSAULT / ASSAULT & BATTERY 3RD DEGREE
WILLIAMS, CINDY MELISSA - NARCOTICS- BEING UNDER THE INFLUENCE OF, LITTERING
GAUSE, PATRICK JAMAR - PUBLIC DISORDERLY/PUBLIC INTOXICATION, LOITERING